GM : nouvelles options pour les clients Ultium Home

Aujourd'hui à 17:36 Partager

GM fait savoir que sa division GM Energy compte simplifier la gestion de l'énergie avec trois options groupées destinées aux clients Ultium Home.



Elles sont conçues pour offrir une plus grande indépendance, résilience et valeur énergétiques des résidences, permettant l'utilisation d'une alimentation de secours pour les besoins essentiels de la maison pendant les périodes où l'énergie n'est pas disponible.



Les offres de vente au détail initiales de GM Energy permettront notamment aux clients de tirer parti de la technologie de recharge bidirectionnelle du véhicule à la maison (V2H), du stockage stationnaire et de produits de gestion de l'énergie supplémentaires



'Nos offres initiales Ultium Home représentent une opportunité pour les clients de mieux contrôler leur indépendance et leur résilience énergétiques personnelles', a commenté Wade Sheffer, vice-président de GM Energy.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.