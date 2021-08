GM rappelle davantage de Chevrolet Bolt, annonce un surcoût de 1 milliard de

dollars

WASHINGTON (awp/afp) - General Motors a annoncé vendredi le rappel de tous les véhicules électriques Bolt de sa marque Chevrolet des séries 2020-2022 et ceux de 2019 qui n'avaient pas encore été rappelés, en raison de deux défauts de fabrication dans la batterie pouvant entraîner des incendies.

Le constructeur automobile américain, qui avait déjà procédé à deux séries de rappel en novembre 2020 et juillet dernier, explique le faire "volontairement".

"Par prudence, GM remplacera les modules de batterie défectueux des Chevrolet Bolt EV et EUV par de nouveaux modules, avec un coût supplémentaire prévu d'environ 1 milliard de dollars", explique la marque dans un communiqué.

"Après une enquête plus approfondie sur les processus de fabrication chez LG et le démontage des blocs-batteries, GM a découvert des défauts de fabrication dans certaines cellules de batterie produites dans les installations de fabrication de LG au-delà de l'usine d'Ochang, en Corée", explique le constructeur.

GM et LG s'efforcent de remédier au problème.

En attendant, General Motors préfère rappeler 9.335 véhicules VE Bolt du modèle 2019 (dont 6.989 aux Etats-Unis et 1.212 au Canada), qui n'étaient pas inclus dans le rappel précédent, ainsi que 63.683 Chevrolet Bolt EV et EUV du modèle 2020-2022 (52.403 aux Etats-Unis et 9.019 au Canada).

Doug Parks, vice-président exécutif de GM, souligne dans le communiqué que cette décision est guidée "par la sécurité" et qu'il est "essentiel d'établir et de maintenir la confiance" avec les clients.

En novembre dernier, GM avait déjà demandé aux automobilistes de rapporter leur véhicule en raison de risques d'incendie des batteries même quand la Chevrolet était à l'arrêt.

Puis le 23 juillet dernier, il avait annoncé un deuxième rappel.

En Bourse, le titre GM lâchait 2,19% dans les échanges après la clôture de Wall Street.

Dt/juj/vgr