GM réaffirme ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, mais se prépare à un éventuel ralentissement

"Les conditions économiques suscitent des inquiétudes, c'est certain", a déclaré Mary Barra, directrice générale de GM, dans une lettre aux actionnaires. "C'est pourquoi nous prenons déjà des mesures proactives pour gérer les coûts et les flux de trésorerie, notamment en réduisant les dépenses discrétionnaires et en limitant l'embauche aux besoins critiques et aux postes qui soutiennent la croissance. Nous avons également modélisé de nombreux scénarios de ralentissement et nous sommes prêts à prendre des mesures délibérées quand et si nécessaire."