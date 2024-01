GM : recul de 41% du BPA au 4e trimestre

General Motors (GM) publie au titre du quatrième trimestre 2023 un BPA ajusté en recul de 41,5% à 1,24 dollar et une marge d'EBIT ajusté en chute de 4,7 points à 4,1%, pour des revenus stables (-0,3%) à un peu moins de 43 milliards de dollars.



Ces chiffres permettent néanmoins au constructeur automobile d'afficher, pour l'ensemble de 2023, un BPA ajusté de 7,68 dollars et un EBIT ajusté de 12,4 milliards, dans le haut de leurs fourchettes-cibles (7,20-7,70 dollars et 11,7-12,7 milliards).



Pour l'exercice qui commence, GM anticipe un BPA ajusté entre 8,50 et 9,50 dollars, ainsi qu'un EBIT ajusté entre 12 et 14 milliards, des prévisions qui comprennent des dépenses d'investissement en capital prévues de 10,5 à 11,5 milliards.



