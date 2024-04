GM : relèvement des objectifs annuels

A l'occasion de ses trimestriels, General Motors (GM) annonce tabler désormais pour 2024 sur un BPA ajusté entre neuf et dix dollars, ainsi que sur un EBIT ajusté entre 12,5 et 14,5 milliards, contre respectivement 8,50-9,50 dollars et 12-14 milliards précédemment.



Le constructeur automobile rappelle que ses prévisions comprennent des dépenses en capital prévues de 10,5 à 11,5 milliards de dollars, y compris les investissements dans ses coentreprises de fabrication de cellules de batterie.



Au titre du premier trimestre 2024, il a engrangé un BPA ajusté en hausse de 18,6% à 2,62 dollars et un EBIT ajusté en croissance de 1,8% à 3,87 milliards de dollars, soit une marge en retrait de 0,5 point à 9% pour des revenus en hausse de 7,6% à 43 milliards.



