General Motors a annoncé jeudi qu'il réorganisait son unité de véhicules utilitaires électriques BrightDrop afin de la rendre moins indépendante et de réduire les coûts, et que le responsable de l'unité, Travis Katz, allait partir.

GM a indiqué que le PDG Katz partait à une date non précisée, mais n'a pas donné de détails sur les raisons de son départ.

GM a déclaré que BrightDrop, l'unité lancée au début de 2021, ne fonctionnera plus séparément de la société mère. Lors de son lancement, les responsables ont parlé de BrightDrop comme d'une startup au sein de GM qui disposait d'une liberté opérationnelle.

Désormais, ses équipes seront pleinement intégrées à GM, "afin que notre travail soit plus efficace", a déclaré la société.

"L'intégration complète de BrightDrop au sein de GM marque le début d'un nouveau chapitre", a déclaré GM dans un blog.

En octobre 2021, GM a déclaré qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de BrightDrop atteigne 10 milliards de dollars d'ici 2030, avec des marges bénéficiaires faibles à 20 %.

GM a déclaré qu'il avait toujours l'intention de développer la production des fourgonnettes Zevo de BrightDrop, qui devrait reprendre l'année prochaine et sera soutenue par le lancement des nouvelles activités de modules de batterie de l'usine d'Ingersoll.

BrightDrop a fermé l'usine d'Ingersoll en octobre en raison de retards dans la livraison des modules de batterie qui alimentent les fourgonnettes.

M. Katz, un entrepreneur technologique de longue date qui a rejoint GM en 2020 après avoir travaillé pour la société de capital-risque Redpoint Ventures, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En mars 2021, il s'est décrit comme une "personne non traditionnelle dans le monde de l'automobile" et a déclaré que GM lui avait donné "une grande marge de manœuvre" pour fixer les prix et la stratégie commerciale. (Reportage de Joe White, Ben Klayman, David Shepardson et Hyunjoo Jin ; Rédaction de Jonathan Oatis, Cynthia Osterman et Tom Hogue)