GM : reprise du versement de dividendes

General Motors (GM) annonce le rétablissement par son conseil d'administration d'un dividende trimestriel en espèces, au taux de 0,09 dollar par action. Le premier dividende sera versé le 15 septembre prochain aux actionnaires inscrits au 31 août.



Le constructeur automobile, détendeur des marques Chevrolet, Cadillac, Buick et GMC, rappelle avoir suspendu son dividende trimestriel en avril 2020, en réponse à l'incertitude provoquée par la pandémie mondiale de coronavirus.



GM va aussi reprendre ses rachats d'actions 'opportunistes', son conseil ayant augmenté la capacité dans le cadre du programme existant à cinq milliards de dollars, par rapport aux 3,3 milliards qui restaient auparavant dans le cadre du programme.



'Les progrès réalisés dans le cadre de nos initiatives stratégiques clés ont amélioré notre visibilité et renforcé notre confiance dans notre capacité à financer la croissance tout en retournant le capital aux actionnaires', explique la CEO Mary Barra.



