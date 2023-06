GM va investir plus d'un milliard de dollars dans les usines de Flint pour augmenter la production de camions

Avec ces investissements, les investissements de GM dans les usines de fabrication et de distribution de pièces aux États-Unis s'élèvent à plus de 30,5 milliards de dollars depuis 2013, selon le communiqué de l'entreprise.

Le constructeur automobile américain investira 788 millions de dollars dans son usine d'assemblage de Flint, qui fabrique les camions Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD, pour inclure l'expansion du bâtiment de l'atelier de carrosserie, l'expansion du convoyeur d'assemblage général et de nouveaux outils et équipements.

Elle investira 233 millions de dollars supplémentaires dans son centre métallurgique de Flint pour ajouter de nouvelles matrices d'emboutissage, des remises à neuf de presses et de nouveaux équipements.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des projets du constructeur automobile de Détroit, qui prévoit d'investir plus de 1,7 milliard de dollars dans les activités de la région de Flint en 2023.

Ces efforts interviennent alors que GM est en concurrence avec le Super Duty de Ford et d'autres versions lourdes du pick-up Ram de Stellantis NV, qui comptent parmi les véhicules les plus rentables vendus aujourd'hui par les trois grands constructeurs automobiles de Détroit, ou par tout autre rival.

L'année dernière, GM a vendu près de 288 000 camions HD, soit une augmentation de 38 % par rapport à l'année précédente.