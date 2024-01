General Motors a annoncé mardi qu'il réduirait d'environ un milliard de dollars les dépenses liées à l'unité de robotaxi Cruise, en difficulté, en 2024, mais qu'il restait engagé dans le projet de conduite autonome.

La semaine dernière, Cruise a révélé que le département américain de la justice et la Securities and Exchange Commission menaient des enquêtes à la suite d'un accident survenu le 2 octobre à San Francisco, au cours duquel l'un de ses robotaxis a heurté une piétonne et l'a traînée sur une distance de 6,1 mètres. Cruise et GM ont fait l'objet de vives critiques après l'accident, et le département californien des véhicules à moteur a retiré à Cruise son permis d'exploiter des véhicules sans conducteur.

Mary Barra, PDG de GM, a déclaré mardi que le premier constructeur automobile américain allait "se recentrer et relancer Cruise", et a indiqué que la société communiquerait "bientôt" un calendrier pour la reprise de ses activités.

Cruise a consommé 1,9 milliard de dollars de liquidités en 2023 et a enregistré une perte avant impôts de 2,7 milliards de dollars, sans compter 500 millions de dollars de coûts de restructuration encourus au quatrième trimestre lorsque l'unité a réduit son personnel, a déclaré GM.

"Nous sommes attachés à Cruise", a déclaré Mme Barra.

Elle a ajouté que l'entreprise coopérerait avec les enquêtes gouvernementales. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, Mme Barra a déclaré que Cruise placerait la barre plus haut pour son robot conducteur que pour la sécurité des conducteurs humains. GM a appris que "les humains attendent des ordinateurs qu'ils soient beaucoup plus sûrs" que les conducteurs humains, a-t-elle déclaré.

Mme Barra a indiqué que les dépenses de Cruise cette année seront axées sur la rétention des talents en matière de logiciels et d'ingénierie. Les plans précédents visant à étendre les opérations de robotaxi de Cruise à 20 villes étant désormais en suspens, GM n'a pas besoin de dépenser pour des véhicules et du personnel d'exploitation, a-t-elle dit.

Une étude technique réalisée par la société d'ingénierie Exponent, commandée par GM et publiée la semaine dernière, a révélé que le véhicule Cruise souffrait d'erreurs de cartographie et qu'il avait incorrectement identifié la collision avec la femme comme une collision latérale, selon le rapport. Cruise a depuis rappelé les véhicules et mis à jour son logiciel.

Au début du mois, Cruise a proposé de payer 75 000 dollars et de faire de nouvelles déclarations pour résoudre une enquête de la California Public Utilities Commission sur son incapacité à divulguer les détails de l'accident du 2 octobre.

Mardi, Cruise a demandé à la commission d'accepter sa proposition de règlement, déclarant que "le bilan pour Cruise à la suite de l'accident du 2 octobre a été rapide et étendu". Elle a qualifié l'offre de 75 000 dollars de "somme raisonnable compte tenu de la conduite en cause, des mesures correctives prises par Cruise et de l'ensemble des circonstances".

Depuis l'accident, Cruise a licencié neuf cadres. Le PDG Kyle Vogt et le cofondateur de la compagnie Dan Kan ont tous deux démissionné, et Cruise a réduit d'un quart son personnel.

Les nouvelles enquêtes et révélations sur la mauvaise gestion de l'accident par Cruise intensifient la pression sur GM et Barra, qui a défendu l'investissement du constructeur automobile dans l'activité de robotaxi malgré plus de 8 milliards de dollars de pertes. Elle avait précédemment déclaré que cette activité pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards de dollars d'ici 2030.

Cruise a déjà exploité des centaines de robotaxis sans chauffeur en Californie, au Texas et ailleurs, dans l'espoir de générer des revenus tout en perfectionnant la technologie. (Reportage de David Shepardson à Washington et de Joseph White et Ben Klayman à Détroit. Rédaction de Nick Zieminski, David Ljunggren et Matthew Lewis)