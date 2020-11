GM voit son bénéfice net bondir de 72% grâce aux ventes de gros véhicules

New York (awp/afp) - Le constructeur automobile américain General Motors (GM) a profité au troisième trimestre de la demande pour ses gros véhicules, 4x4 de ville et pick-up, pour dégager un bénéfice net en hausse de 72% à 4 milliards de dollars.

Cette annonce faisait bondir l'action de plus de 7% dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street.

Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, référence des investisseurs nord-américains, le bénéfice s'élève à 2,83 dollars, là où les analystes anticipaient 1,38 dollar.

Alors que les ventes de voitures se sont progressivement redressées depuis le trou d'air observé au début de la pandémie de Covid-19, au printemps, le chiffre d'affaires de GM s'est de son côté stabilisé à 35,48 milliards de dollars.

Aux Etats-Unis, les ventes se sont améliorées chaque mois, portées par les SUV (4x4 de ville), pick-up (camionnettes à plateau) et crossover (croisement entre SUV et berline) comme la Chevrolet Blazer.

Ces produits étant plus chers et plus rentables que les simples berlines, cela a permis de compenser la baisse de 10% du nombre de véhicules vendus dans le pays sur la période.

Les ventes en Chine, pays sur lequel mise beaucoup GM, ont pour leur part augmenté de 12% sur le trimestre, avec un intérêt particulier pour les marques Buick et Cadillac.

"Cette année, et ce troisième trimestre, témoignent de la résilience de GM", a souligné sa patronne, Mary Barra, citée dans le communiqué. "Nous sommes entrés dans la pandémie en position de force et avons agi de manière décisive pour assurer la sécurité de nos équipes, conserver la trésorerie et préserver les liquidités", a-t-elle ajouté.

