General Motors Company est spécialisé dans la construction et la commercialisation d'automobiles. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'automobiles (91,9%) : 6,3 millions de véhicules (notamment particuliers et poids lourds ; marques Buick, Chevrolet, Cadillac, GMC, Holden, Baojun, Jiefang et Wuling) vendus en 2022 ; - prestations de services financiers (8,1% ; GM Financial) : activité assurée aux Etats-Unis (86,5% du CA) et à l'international (13,5%). 81,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Fabricants de voitures et camions