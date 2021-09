General Motors : La valeur du jour à Wall Street - La pénurie de puces continue de peser sur la production automobile

General Motors est le dernier constructeur automobile a annoncé de nouveaux arrêts de production en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Il va réduire sa production dans la plupart des usines d'assemblage nord-américaines ce mois-ci, ce qui affectera ses camions et véhicules utilitaires sport rentables, a-t-il annoncé jeudi, rapporte Reuters. 8 usines seront concernées au total. En Bourse, l'action General Motors n'est guère émue par cette annonce et 0,53% à 49,37 dollars.



Le plus grand constructeur automobile américain arrêtera la semaine prochaine la production dans son usine de Fort Wayne dans l'Indiana et dans son usine de Silao au Mexique, qui fabriquent toutes deux des pick-up.



GM interrompra notamment pendant deux semaines, à partir du 6 septembre, la production de son usine de Wentzville, dans le Missouri, qui fabrique des camions de taille moyenne et des fourgonnettes de grande taille. GM arrêtera également la production à l'assemblée CAMI au Canada et à l'assemblée San Luis Potosi au Mexique pendant deux semaines supplémentaires.



Hier soir, Bloomberg révélait les problèmes de production de Tesla en Chine en raison d'un offre insuffisante de semi-conducteurs. Le fabricant de voitures électriques a temporairement interrompu certaines opérations dans son usine de Shanghai le mois dernier. La production de l'usine chinoise est désormais revenue à la normale. La semaine dernière en Europe, Stellantis avait annoncé la prolongation de l'arrêt de plusieurs de ses usines en Europe, dont celle de Rennes en France.