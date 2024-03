General Motors Co :

* GENERAL MOTORS CO : TERMINATED ITS $3.0 BILLION 364-DAY DELAYED DRAW TERM LOAN CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF NOVEMBER 29, 2023

* GENERAL MOTORS CO : A CONCLU UN SIXIÈME ACCORD DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 364 JOURS, MODIFIÉ ET REFORMULÉ

* LA FACILITÉ RENOUVELÉE DE GENERAL MOTORS CO N'EST PAS GARANTIE ET CONSISTE EN UNE FACILITÉ DE 364 JOURS, D'UN MONTANT DE 2,0 MILLIARDS DE DOLLARS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 27 MARS 2025.

* GENERAL MOTORS CO : LA FACILITÉ RENOUVELÉE EST À LA DISPOSITION DE GM AINSI QUE DE CERTAINES DE SES FILIALES DÉTENUES À 100 %.

* GENERAL MOTORS CO : ALLOCATED RENEWED FACILITY FOR EXCLUSIVE USE BY GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY