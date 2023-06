General Motors attendu en hausse après l'adoption du système de recharge électrique de Tesla

General Motors est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé adopter le système de charge des véhicules électriques de Tesla : les clients de GM pourront accéder à 12 000 Superchargeurs Tesla et à un nombre croissant de Superchargeurs à partir de début 2024. GM imite la décision prise fin mai par son concurrent Ford . Ce choix « contribuera à rendre la transition vers les véhicules électriques plus transparente pour nos clients », et « pourrait aussi aider l'industrie à évoluer vers une norme de charge unique en Amérique du Nord », selon Mary Barra, PDG de GM.