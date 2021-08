General Motors : bat le consensus et revoit ses objectifs à la hausse

General Motors a publié un bénéfice net de 1,90 dollar par action au second trimestre 2021, après une perte de 56 cents il y a un an à la même période. En données ajustées, le BBA ressort à 1,97 dollar, dépassant ainsi le consensus FactSet qui prévoyait 1,82 dollar. Le bénéfice opérationnel s'établit quant à lui à 4,1 milliards de dollars, mieux que les 3,4 milliards attendus. Les ventes du constructeur auto ont, elles, plus que doublé en un an, passant de 16,78 milliards de dollars à 34,17 milliards. Le consensus attendait 29,92 milliards.



Le groupe de Detroit a également relevé ses objectifs annuels: il table désormais sur une bénéfice opérationnel d'environ 12,5 milliards de dollars (contre 10,5 milliards auparavant), ainsi qu'un BPA ajusté de 5,4 à 6,4 dollars (contre 4,5 à 5,25 dollars précédemment).