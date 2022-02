General Motors : bénéfice net de 1,7 milliard de dollars au quatrième trimestre

General Motors a levé le voile mardi sur ses résultats du quatrième trimestre 2021. Le constructeur automobile américain a publié un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars sur la période, à comparer avec un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté ressort à 1,35 dollar. Pour sa part, le chiffre d'affaires de General Motors s'établit à 33,6 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 37,5 milliards de dollars un an plus tôt.



Pour 2022, General Motors table sur un bénéfice net compris entre 9,4 et 10,8 milliards de dollars, un bénéfice net par action compris entre 6,25 et 7,25 dollars, et un Ebit ajusté compris entre 13 et 15 milliards de dollars.