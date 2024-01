New York (awp/afp) - Le constructeur automobile américain General Motors a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, se montrant confiant sur les perspectives pour 2024 grâce au maintien des prix à un niveau élevé.

"Le consensus grossit sur le fait que l'économie américaine, le marché de l'emploi et les ventes de véhicules vont continuer de faire preuve de résilience", a souligné Mary Barra, patronne de GM, dans une lettre aux actionnaires distribuée à la presse.

"Chez GM, nous anticipons des ventes automobiles en pleine forme pour tout le secteur d'environ 16 millions d'unités avec une part des véhicules électriques qui va continuer de progresser", a-t-elle ajouté.

En 2023, GM a livré 6,2 millions de véhicules dans le monde -part de marché revendiquée de 8,8%, contre 9,1% en 2022-, dont 2,60 millions aux Etats-Unis (part de marché de 15,6%) et 2,10 millions en Chine.

Entre octobre et décembre 2023, le constructeur a engrangé un chiffre d'affaires de 42,98 milliards de dollars (-0,3% sur un an) et dégagé un bénéfice net de 2,10 milliards de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels -référence pour les marchés-, le bénéfice net ressort à 1,24 dollar soit un repli de 41,5% sur un an. C'est malgré tout supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1,16 dollar.

Sur l'ensemble de l'année, les ventes ont atteint 171,84 milliards de dollars pour un bénéfice net de 10,13 milliards de dollars (7,68 dollars par action à données comparables).

La grève inédite de six semaines au troisième trimestre a coûté 1,1 milliard, principalement en perte de production.

Coût du travail

La nouvelle convention collective conclue fin octobre avec le puissant syndicat United Auto Workers (UAW) prévoit notamment une hausse des salaires ainsi que des avantages sociaux.

"Cela va augmenter le coût du travail", a relevé le directeur financier Paul Jacobson à des journalistes, surcoût qu'il a chiffré à 1,3 milliard lors d'une audioconférence avec des analystes.

Pour 2024, General Motors prévoit un bénéfice net compris entre 9,8 et 11,2 milliards de dollars, soit entre 8,50 et 9,50 dollars par action.

Il s'attend à ce que les prix se maintiennent à un niveau élevé en 2024 malgré un petit repli "de l'ordre de 2% à 2,5%".

En revanche, GM prévoit une perte en Chine au premier trimestre à cause d'un stock conséquent chez les revendeurs après une année 2023 "relativement atone". La production devrait par conséquent diminuer dans le pays où la "pression perdure", a précisé M. Jacobson aux analystes.

CFRA Research a relevé sa cible de cours à douze mois de plus de 10% pour refléter l'effet positif du programme de rachat d'actions qui va se poursuivre, une "bonne surprise" étant donné un coût de main d'oeuvre supérieur après l'accord avec l'UAW, a expliqué Garrett Nelson, analyste de CFRA.

Au sujet de l'exercice 2023, il a souligné un chiffre d'affaires "plus fort qu'anticipé" grâce à une hausse des volumes.

"Concernant l'avenir, nos priorités et nos engagement sont clairs. Ils sont de maximiser nos opportunités avec le portefeuille de véhicules à combustion (...), d'améliorer la rentabilité des véhicules électriques, de dégager des marges et des liquidités solides et de repositionner et relancer Cruise", a indiqué Mme Barra.

Cruise, son entreprise de véhicules autonomes, a dû interrompre ses activités fin octobre après plusieurs accidents et la suspension de ses autorisations en Californie.

Le groupe prévoit de dépenser un milliard de dollars de moins dans cette activité en 2024.

"Nous continuons de réévaluer notre route stratégique", a indiqué le directeur financier Paul Jacobson à des journalistes.

En ce qui concerne les véhicules électriques (EV), dont le rythme de diffusion aux Etats-Unis s'est révélé ces derniers mois moindre qu'anticipé, GM se "sent bien dans sa position actuelle".

"Il est vrai que le rythme de croissance des EV a ralenti, ce qui a créé une certaine incertitude", a relevé Mme Barra, prévoyant une augmentation de la production de plusieurs modèles (Cadillac Lyriq, GMC Humer EV, Silverago EV Work Truck) ainsi que la présentation de nouvelle versions dans le courant de l'année.

Selon elle, cette branche commencera à être rentable en termes de coûts de production par véhicule au second semestre.

M. Jacobson a constaté "beaucoup de demande" pour les EV mais "nous restons mesurés et calculés".

Vers 15H20 GMT, l'action GM caracolait en hausse de 7,28% mardi à la Bourse de New York.

