General Motors Co :

* GM : LA NOUVELLE OFFRE DE L'UAW COMPREND 23% D'AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES, CE QUI REPRÉSENTE 25% D'AUGMENTATION COMPOSÉE SUR LA DURÉE DE L'ACCORD POUR LA PLUPART DES EMPLOYÉS

* GENERAL MOTORS CO : LA NOUVELLE OFFRE DE L'UAW INCLUT JUSQU'À 5 SEMAINES DE VACANCES, LE 19 JUIN ET 2 SEMAINES DE CONGÉ PARENTAL RÉMUNÉRÉ

* GM : LA NOUVELLE OFFRE DE L'UAW COMPREND UNE PRIME DE RATIFICATION POUR TOUS LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE POUR LA PLUPART DES EMPLOYÉS

* GENERAL MOTORS CO : LA NOUVELLE OFFRE DE L'UAW COMPREND LE RÉTABLISSEMENT DU COLA POUR LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE AYANT DE L'ANCIENNETÉ À PARTIR DE L'ANNÉE 1

* GENERAL MOTORS CO - DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE OFFRE, LES SALAIRES DES MEMBRES TEMPORAIRES DE L'ÉQUIPE ONT AUGMENTÉ DE 26% POUR ATTEINDRE 21 DOLLARS DE L'HEURE

* GM : LA SÉCURITÉ DE LA RETRAITE DANS LA NOUVELLE OFFRE DE L'UAW PRÉVOIT UNE AUGMENTATION DE 25 % DES CONTRIBUTIONS DE LA COMPAGNIE POUR LES MEMBRES ACTIFS DE L'ÉQUIPE EN PROGRESSION, QUELLE QUE SOIT LEUR CONTRIBUTION.

* GENERAL MOTORS CO : LA NOUVELLE OFFRE DE L'UAW COMPREND UNE AUGMENTATION DE 5 % DU TAUX DES PRESTATIONS DE BASE DANS LE RÉGIME DE RETRAITE TRADITIONNEL DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE POUR LES SERVICES FUTURS

* GENERAL MOTORS - SELON LA NOUVELLE OFFRE, TOUS LES INTÉRIMAIRES ACTIFS À TEMPS PLEIN AYANT UN AN D'ANCIENNETÉ SERONT CONVERTIS À L'ANCIENNETÉ AU MOMENT DE LA RATIFICATION ET À L'AVENIR.

* GM : LA SÉCURITÉ DE LA RETRAITE DANS LA NOUVELLE OFFRE DE L'UAW COMPREND ÉGALEMENT UNE AUGMENTATION DE 5 % DU TAUX DES PRESTATIONS DE BASE DANS LE RÉGIME DE RETRAITE TRADITIONNEL DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE POUR LES ANNÉES DE SERVICE FUTURES

* GENERAL MOTORS CO : SAYS NEW UAW OFFER HAS PROFIT SHARING NOW AVAILABLE FOR TEMPORARY TEAM MEMBERS WHO HAVE WORKED AT LEAST 1,000 HOURS Further company coverage :