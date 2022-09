General Motors dévoile un SUV électrique destiné à attirer plus d'automobilistes

New York (awp/afp) - General Motors a officiellement présenté jeudi un SUV électrique de la marque Chevrolet que le constructeur prévoit de vendre en 2023 pour environ 30.000 dollars, ce qui en ferait une des voitures les moins chères de sa catégorie.

La patronne du constructeur automobile Mary Barra avait déjà évoqué la voiture, une nouvelle version de son populaire modèle Equinox, en affirmant que le lancement d'un véhicule sans émission le plus abordable possible était une priorité.

Elle coûtera moins de la moitié du prix moyen d'un véhicule électrique neuf aux Etats-Unis.

Le SUV reposera sur la plateforme de batteries électriques Ultium, sur laquelle le groupe a misé gros. Présentée en 2020, Ultium est censée être suffisamment flexible pour s'adapter aux différents modèles commercialisés par le groupe, et ainsi en réduire les coûts.

Dans le sillage de Tesla, de nombreuses entreprises se sont engouffrées sur le créneau des véhicules électriques, start-up comme constructeurs traditionnels. Et après un démarrage plus lent aux Etats-Unis qu'en Europe, ils commencent à présenter de plus en plus de modèles.

La marque Jeep du groupe Stellantis a ainsi annoncé jeudi qu'elle lancerait quatre SUV électriques en Amérique du Nord et en Europe d'ici 2025.

Le prix moyen d'une voiture neuve aux Etats-Unis en juillet est monté à plus de 48.000 dollars selon le cabinet Cox Automotive. Et les voitures électriques, à cause du coût des batteries, sont plus chères que les voitures à combustion: elles coûtent en moyenne près de 67.000 dollars.

Le prix de base de la Tesla la plus abordable débute par exemple à 47.000 dollars. Elon Musk avait bien promis une voiture à 25.000 dollars pour 2023 mais a pour l'instant mis de côté ce projet.

General Motors propose déjà une Chevrolet Bolt électrique à environ 27.000 dollars mais c'est une voiture compacte, une catégorie de plus en plus délaissée par les Américains. Elle a par ailleurs fait face à plusieurs rappels en raison d'un risque d'incendie sur les batteries.

