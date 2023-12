General Motors et Komatsu vont développer conjointement un module d'alimentation à pile à hydrogène pour le camion minier à entraînement électrique 930E de Komatsu, le camion de transport ultra-classe le plus vendu au monde. GM, leader de la technologie des piles à hydrogène, et Komatsu concevront et valideront ensemble cette technologie. Légères et rapides à ravitailler, les piles à hydrogène sont idéales pour électrifier des applications traditionnellement alimentées par des moteurs diesel.

L'hydrogène constitue une méthode efficace pour embarquer de grandes quantités d'énergie à bord du véhicule, sans compromettre la capacité de transport de la charge utile. En outre, les piles à combustible constituent une excellente solution sans émissions de gaz d'échappement pour les véhicules soumis à des exigences extrêmes en matière de transport, comme le camion minier Komatsu 930E, dont la charge utile nominale est de 320 tonnes. Ces véhicules sont généralement utilisés dans une seule mine pendant toute leur durée de vie, ce qui simplifie les problèmes de dimensionnement et de déploiement d'une infrastructure de ravitaillement en hydrogène efficace pour desservir la flotte de véhicules.

Les camions miniers à pile à combustible de Komatsu offriront une voie supplémentaire pour la décarbonisation, au-delà des solutions de recharge par chariot-batterie ou par batterie statique, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une infrastructure de recharge supplémentaire dans les mines. Komatsu s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions globales de 50 % d'ici 2030 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. Les plans pour atteindre ces objectifs comprennent la réduction et l'élimination des émissions dans les offres de produits de l'entreprise, ainsi que dans les installations et la production de ses produits.

Komatsu travaille également en étroite collaboration avec ses clients pour réduire et éliminer les émissions pendant l'utilisation des produits grâce à des programmes d'optimisation soutenus par la technologie et les solutions de service de Komatsu. L'objectif de GM est d'atteindre la neutralité carbone pour ses produits et ses activités d'ici 2040. GM et Komatsu ont l'intention de tester le premier prototype de véhicule minier équipé de la technologie HYDROTEC au milieu des années 2020 sur le site de recherche et de développement de Komatsu en Arizona Proving Grounds (AZPG).

Ce véhicule sera alimenté par plus de 2 mégawatts de cubes d'énergie HYDROTEC. GM mène des recherches sur les piles à combustible et développe des produits depuis plus de 50 ans. Elle est l'une des seules entreprises à disposer de plates-formes technologiques avancées et locales pour les batteries lithium-ion et les piles à combustible à hydrogène. GM et Komatsu estiment que ces technologies complémentaires peuvent contribuer à stimuler l'adoption de solutions de mobilité à faibles émissions et aider d'autres industries, au-delà des véhicules de tourisme, à atteindre leurs objectifs de durabilité.

Au cœur de cette stratégie se trouve la plate-forme de batteries Ultium, qui équipe tous les véhicules, du marché de masse aux véhicules à hautes performances.