General Motors profite de prix élevés et relève ses prévisions

New York - General Motors (GM) est repassé dans le vert au deuxième trimestre, le constructeur vendant plus chers les véhicules qu'il fabrique, et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré la pénurie de semi-conducteurs qui freine sa production.

Le groupe américain a dégagé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars d'avril à juin, contre une perte de 800 millions sur la même période un an plus tôt, avec un chiffre d'affaires quasi doublé, à 34,2 milliards de dollars.

Le groupe, comme l'ensemble du secteur automobile, pâtit depuis le début de l'année d'un manque de semi-conducteurs, des éléments devenus indispensable dans des voitures truffées d'électronique.

Mais GM a donné la priorité à ses véhicules les plus demandés, et les plus rentables, comme les pick-up et les SUV.

La branche finance du constructeur, qui prête de l'argent aux acheteurs de voitures, profite aussi de la forte hausse des prix des véhicules d'occasion, qui ont grimpé en raison de la faible production de véhicules neufs.

La situation du côté des semi-conducteurs reste imprévisible, estime GM et les défis liés à la chaîne d'approvisionnement vont persister au second semestre.

Ce qui n'empêche pas le groupe de relever ses prévisions.

Le numéro un de l'automobile aux États-Unis s'attend toujours à un bénéfice opérationnel compris entre 11,5 et 13,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, contre 10 à 11 milliards auparavant.

Le groupe s'attend par ailleurs à un bénéfice ajusté par action et hors éléments exceptionnels compris entre 5,40 et 6,40 dollars contre 4,50 à 5,25 dollars auparavant.

