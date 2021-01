General Motors: ventes en baisse de 12% en 2020 mais rebondissent en fin d'année

New York (awp/afp) - General Motors (GM) a vu ses ventes de véhicules aux Etats-Unis baisser de 11,8% sur l'ensemble de l'année 2020, marquée par la pandémie, mais a enregistré au quatrième trimestre un rebond qui devrait se poursuivre.

Le numéro un de l'automobile dans le pays explique en effet dans un communiqué diffusé mardi s'attendre à ce que "la reprise de l'économie américaine continue en 2021".

"Le déploiement de la vaccination (contre le Covid-19) et le temps plus chaud devraient permettre aux consommateurs et aux entreprises de revenir à un niveau d'activité plus normal, alimentant ainsi le marché du travail, la confiance des consommateurs et la demande automobile", a justifié l'économiste en chef du groupe, Elaine Buckberg, dans le document.

En 2020, GM a vendu 2,55 millions d'unités aux Etats-Unis.

Après un coup d'arrêt au printemps, quand la propagation du virus a conduit à la fermeture temporaire des usines et de nombreux concessionnaires, "les ventes aux particuliers ont commencé à se reprendre en mai et ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie au cours du quatrième trimestre", souligne GM.

Le constructeur a même enregistré son meilleur trimestre de ventes aux particuliers depuis 2007.

Les ventes de véhicules pour les flottes d'entreprises ont aussi commencé à se redresser mais restent "bien en dessous" de leur niveau de 2019, ajoute GM.

Tout compris, les ventes de véhicules du groupe ont progressé de 4,8% entre octobre et décembre par rapport à la même période l'an dernier.

Elles ont été portées par la demande pour les pick-up et 4x4 de ville (SUV).

Selon des estimations du cabinet spécialisé Cox diffusée en décembre, les ventes totales de voitures aux Etats-Unis devraient reculer de 15,3% sur l'ensemble de l'année.

afp/rp