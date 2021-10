General Motors veut déployer un nouveau système d'aide à la conduite en 2023

New York (awp/afp) - Le constructeur automobile General Motors a annoncé mercredi vouloir doubler son chiffre d'affaires annuel d'ici 2030, en s'appuyant principalement sur le développement de ses véhicules électriques et de logiciels, dont un nouveau système d'aide à la conduite déployé à partir de 2023.

Le groupe américain propose déjà une technologie permettant aux conducteurs des voitures de la marque haut de gamme Cadillac de rouler sans les mains sur le volant, mais toujours sous surveillance, sur de nombreuses portions de route sous le nom de Super Cruise.

Il veut développer cet outil en une nouvelle solution baptisée Ultra Cruise, qui devrait permettre in fine de laisser la voiture maoeuvrer 95% du temps, sur autoroute mais aussi en ville et en banlieue. Le conducteur pourrait n'avoir à reprendre le volant que dans les zones de construction ou sur les intersections complexes.

Cette nouvelle option serait disponible sur plus de 3 millions de kilomètres de voies aux Etats-Unis et au Canada lors de son lancement en 2023, et plus de 5,6 millions à terme.

GM prévoit de la proposer dans un premier temps sur les modèles haut de gamme au fur et à mesure de leur sortie. La solution actuellement disponible sur Cadillac, Super Cruise, serait, parallèlement, étendue à des véhicules plus standard.

Ce nouvel instrument d'aide à la conduite fait partie des initiatives prises par le groupe pour alimenter sa croissance.

Pour doubler son revenu d'ici 2030, GM compte sur une "croissance modérée" de son portefeuille actuel de véhicules thermiques et sur le développement de solutions de financement, secteur sur lequel "on a encore de la place pour grandir", a détaillé la patronne de l'entreprise, Mary Barra, lors d'une présentation à la presse.

Mais "l'essentiel de la croissance" viendra des véhicules électriques, a-t-elle ajouté.

Le groupe a déjà annoncé vouloir consacrer 35 milliards de dollars d'ici 2025 au développement de véhicules électriques et autonomes, avec l'objectif d'avoir sur le marché 30 modèles de véhicules électriques en 2025.

Plus de la moitié des usines du groupe en Amérique du Nord et en Chine devrait être capable de produire des véhicules électriques d'ici 2030, a précisé GM vendredi.

L'entreprise compte aussi beaucoup sur le développement de la plateforme Ultifi, qui propose divers services et applications disponibles sur abonnements.

GM va parallèlement continuer à investir dans divers domaines, dont les assurances ou la défense, a indiqué Mme Barra.

afp/rp