Le président américain Joe Biden s'adressera aux membres de l'United Auto Workers (UAW) mercredi lors d'une conférence législative à Washington, a annoncé le syndicat mardi, alors qu'il cherche à gagner le soutien des travailleurs de l'automobile avant l'élection présidentielle de 2024.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, a refusé de commenter lundi les informations selon lesquelles le syndicat pourrait soutenir la candidature de M. Biden à la réélection cette semaine. M. Fain a vivement critiqué l'ancien président Donald Trump, qui cherche à revenir à la Maison Blanche, déclarant à Reuters que le républicain "est plutôt contraire à tout ce que nous défendons".

Gagner le soutien des travailleurs de l'automobile pourrait s'avérer crucial lors de l'élection présidentielle de novembre dans des États clés comme le Michigan.

La campagne de M. Trump n'a pas répondu à une demande de commentaire. La Maison Blanche et la campagne de M. Biden n'ont pas commenté les remarques prévues de M. Biden.

M. Biden, un démocrate, soutient fermement les efforts de l'UAW pour syndiquer les constructeurs automobiles Tesla, Toyota et d'autres constructeurs, et a rejoint les travailleurs de l'UAW sur le piquet de grève dans le Michigan lors des grèves contre les usines des trois constructeurs automobiles de Detroit.

M. Trump ne s'est pas rendu sur les piquets de grève de l'UAW, mais il s'est exprimé en septembre dans le Michigan, chez un fournisseur d'automobiles non syndiqué, déclarant : "Cela ne fait aucune différence de savoir ce que vous obtenez, car dans deux ans, vous serez tous en faillite".

L'UAW a obtenu des contrats records, notamment une augmentation de 25 % des salaires de base avec General Motors, Ford et Stellantis. M. Fain a fait l'éloge des fonctionnaires de l'administration Biden pour avoir contribué à l'obtention de ces contrats et pour avoir veillé à ce que les travailleurs des usines de batteries obtiennent des salaires plus élevés.

En mai, M. Fain a déclaré que le syndicat n'était pas prêt à soutenir M. Biden pour un second mandat de quatre ans, en raison de préoccupations concernant les politiques relatives aux véhicules électriques.

M. Trump a critiqué M. Fain et les politiques de l'administration Biden en matière de véhicules électriques, affirmant qu'elles menaçaient les emplois des travailleurs de l'automobile, alors que l'administration Biden a vanté plus de 150 milliards de dollars de nouveaux investissements prévus dans les véhicules électriques et les usines de batteries.

L'UAW et les principaux constructeurs automobiles ont demandé à l'Agence de protection de l'environnement d'assouplir les réglementations sur les émissions des véhicules proposées pour 2032, qui feraient que 67 % des nouveaux véhicules seraient des VE.

M. Fain a déclaré à Reuters lundi que le syndicat avait été "très loquace" quant à ses opinions sur les réglementations.

"Ils connaissent notre position", a déclaré M. Fain.

L'EPA a envoyé le plan à la Maison Blanche la semaine dernière pour examen.