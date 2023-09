Joe Biden et Donald Trump s'adresseront aux travailleurs de l'automobile en grève lors de rares événements organisés consécutivement dans le Michigan cette semaine, soulignant ainsi l'importance des syndicats pour l'élection présidentielle de 2024, même s'ils ne représentent qu'une infime partie des travailleurs américains.

M. Biden rejoindra les grévistes de l'United Auto Workers (UAW) sur un piquet de grève dans le comté de Wayne, dans le Michigan, à 12 heures HAE (16 heures GMT) mardi, ce qui, selon les historiens du travail, est le plus grand soutien apporté aux grévistes par un président en exercice depuis au moins 100 ans.

Le rival républicain Donald Trump, le favori pour être le candidat de son parti à la présidentielle de 2024, s'adressera à des centaines de travailleurs lors d'un rassemblement chez un équipementier automobile dans la banlieue de Détroit mercredi. Le fournisseur, Drake Enterprises, est un fabricant non syndiqué, selon un porte-parole de l'AFL-CIO. L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Biden a déclaré lundi que l'UAW avait renoncé à "un nombre incroyable de choses" lorsque l'industrie automobile était en difficulté et que le syndicat avait "sauvé l'industrie automobile", une référence apparente au plan de sauvetage gouvernemental de 2009 qui incluait des réductions de salaires.

"Maintenant que l'industrie reprend du poil de la bête, ils devraient participer aux bénéfices", a-t-il déclaré.

Le président de l'UAW, Shawn Fain, devrait rejoindre M. Biden sur le piquet de grève mardi, a indiqué une source au fait du dossier. Le syndicat n'est pas impliqué dans la visite de M. Trump et M. Fain n'a pas l'intention d'assister à cet événement, a ajouté la source.

À ce jour, l'UAW a refusé de soutenir l'un ou l'autre des candidats à l'élection présidentielle de 2024, ce qui en fait le seul grand syndicat à ne pas soutenir M. Biden.

"Nous sommes encore loin de l'élection générale, mais nous avons l'impression d'y être", a déclaré Dave Urban, un stratège républicain qui a travaillé pour M. Trump.

Les travailleurs de l'UAW ont entamé ce mois-ci des grèves ciblées contre Stellantis, la société mère de General Motors, Ford et Chrysler, afin d'obtenir des augmentations de salaire correspondant aux hausses de rémunération des PDG, des semaines de travail plus courtes et la sécurité de l'emploi, alors que l'industrie s'oriente vers les véhicules électriques.

La Maison-Blanche discute des moyens d'atténuer les retombées économiques d'un débrayage général.

Seuls 10,1 % des travailleurs américains étaient syndiqués en 2022, mais ils ont une influence politique considérable, car les États où ils sont forts passent souvent du parti démocrate au parti républicain, et leurs réseaux de base sont puissants.

Les grévistes de l'automobile disent qu'ils aimeraient bénéficier d'un plus grand soutien de la part des élus lorsqu'ils font pression sur les entreprises pour qu'elles partagent davantage les bénéfices.

"Il est certain que l'industrie automobile doit être davantage mise en lumière", a déclaré Brandon Cappelletty, 25 ans, qui participait à un piquet de grève à Toledo, dans l'Ohio, la semaine dernière. "Les hommes politiques doivent nous soutenir davantage.

LA CEINTURE DE ROUILLE DANS LA BALANCE ?

L'industrie automobile et son mouvement syndical sont profondément liés à la politique du Michigan et à celle des autres États du Midwest américain.

Joe Biden a fait du soutien aux syndicats la pierre angulaire de sa politique économique. En tant que président, il a mis l'accent sur le réinvestissement dans l'industrie manufacturière américaine, les emplois syndiqués et les droits des travailleurs, même s'il peine à impressionner les électeurs par sa gestion économique alors qu'il fait campagne pour un second mandat.

M. Trump, qui s'est parfois battu avec les syndicats lorsqu'il était promoteur immobilier, a réduit l'impôt sur les sociétés lorsqu'il était président et a généralement soutenu les intérêts des entreprises au détriment de ceux des travailleurs, selon les experts.

La position de l'administration Trump sur les questions de travail était "inconditionnellement anti-syndicale", a déclaré Robert Bruno, professeur de relations de travail et d'emploi à l'université de l'Illinois.

En 2016, M. Trump a obtenu un niveau de soutien de la part des membres des syndicats qu'aucun républicain n'avait atteint depuis Ronald Reagan, ce qui l'a aidé à conquérir de justesse des États cruciaux tels que la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin.

M. Biden a rebondi auprès des syndicats en 2020, avec un avantage d'environ 16 points de pourcentage, en reconquérant les États dits de la "ceinture de rouille", qui ont été marqués par des décennies de pertes d'emplois, les entreprises ayant délocalisé leurs activités vers des sites moins coûteux, souvent non syndiqués. Il a remporté le Michigan en 2020 avec quelque 154 000 voix d'avance.

Les républicains estiment que les efforts déployés par M. Biden pour électrifier le parc automobile américain, en injectant des milliards de dollars de remises fiscales dans la fabrication de véhicules électriques, sont impopulaires auprès des ouvriers de l'automobile.

La "Bidenflation" et le mandat insensé de M. Biden pour les véhicules électriques ont mis en jeu l'État du Michigan et la circonscription critique des électeurs de la classe moyenne dans le Michigan", a déclaré Jason Miller, un conseiller principal de M. Trump.

Dans le Michigan, M. Trump critiquera les politiques économiques de M. Biden et les mesures d'incitation en faveur des véhicules électriques, et affirmera qu'il protégera mieux les ouvriers s'il est élu pour un second mandat, a ajouté M. Miller.

M. Trump compte creuser un fossé entre les membres des syndicats et leurs dirigeants, qui ont critiqué les politiques sociales de l'ancien président pendant son mandat, selon des experts du monde du travail.

Karen Finney, stratège démocrate, a déclaré qu'il était essentiel que M. Biden se rende dans le Michigan pour s'assurer que M. Trump ne réécrive pas l'histoire.

"M. Biden dit que nous n'allons pas vous laisser aller là-bas, mentir aux gens et essayer de changer la conversation", a déclaré Mme Finney.

La visite de M. Biden dans le Michigan représente le plus grand soutien apporté par un président en exercice aux travailleurs en grève depuis que Theodore Roosevelt a invité les travailleurs du charbon en grève à la Maison Blanche en 1902, selon les historiens.

Lorsqu'il était candidat à la présidence, l'ancien vice-président Biden a participé à de nombreux piquets de grève, notamment à celui de l'UAW à Kansas City en 2019. (Reportage de Nandita Bose, Jarrett Renshaw et Nathan Layne ; reportage complémentaire de David Shepardson ; rédaction de Heather Timmons, Jamie Freed et Nick Zieminski)