General Motors devrait construire une version plus abordable de la Chevrolet Bolt au Kansas et une nouvelle série de véhicules électriques haut de gamme pour Cadillac et Chevrolet dans le Michigan, dans le cadre de ses investissements prévus de 13,3 milliards de dollars dans des installations américaines, ont déclaré des sources à Reuters.

Les grandes lignes des investissements prévus par GM jusqu'en avril 2028 ont été présentées samedi dans un résumé du nouveau contrat négocié par l'UAW avec GM.

La plupart des investissements plus importants étaient déjà en place. Mais le document de l'UAW indique que GM prévoit d'investir 1,25 milliard de dollars dans son usine de Lansing Grand River, dans le Michigan, et 391 millions de dollars dans son usine de Fairfax, au Kansas.

GM étudie la possibilité de construire une version moins coûteuse du véhicule utilitaire électrique Bolt dans l'usine de Fairfax en 2025 et les véhicules électriques haut de gamme pour Cadillac et Chevrolet, y compris un modèle de performance purement électrique portant le nom de Corvette à Lansing à partir de 2027, selon des sources familières avec la réflexion des constructeurs automobiles, qui ont demandé à ne pas être identifiées.

GM a déclaré lundi qu'il ne ferait aucun commentaire sur l'accord de principe en attente de ratification par l'UAW.

Dans un communiqué, la société a déclaré : "Nous aurons plus de détails sur les produits à l'avenir".

Le résumé de l'UAW n'a pas précisé les produits ni le calendrier pour les usines GM de Fairfax et de Lansing. GM construit actuellement la Chevrolet Malibu et la Cadillac XT à Fairfax et les Cadillac CT4 et CT5 ainsi que la Chevrolet Camaro à Lansing. Tous ces véhicules sont équipés de moteurs à combustion.

Mary Barra, présidente-directrice générale, a déclaré que la Bolt actuelle serait progressivement retirée de la production à la fin de cette année. Elle a ajouté que GM prévoyait d'introduire une Bolt révisée avec des batteries moins coûteuses, mais n'a pas précisé quand ni où le nouveau modèle serait lancé.

La majeure partie des investissements américains de GM au cours des quatre années et demie, soit environ 9,1 milliards de dollars, sera consacrée à cinq usines d'assemblage de véhicules et à sept usines de pièces détachées pour construire des véhicules électriques et des composants, selon le résumé de l'UAW.

Le mois dernier, GM et Ford Motor ont tous deux annoncé des retards dans leurs futurs investissements liés aux véhicules électriques.

La stratégie d'investissement dans les futurs produits de GM diverge nettement de celles de Ford et de Stellantis, où l'introduction de modèles hybrides essence-électricité vise les consommateurs qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas les moyens de passer des modèles à combustion aux véhicules électriques à batterie, ou BEV (battery-electric vehicles). GM n'a pas indiqué s'il prévoyait d'introduire de nouveaux modèles hybrides aux États-Unis.

La transition de GM est un peu plus délicate étant donné qu'elle se concentre sur les BEV, a déclaré Bill Rinna, directeur des prévisions de véhicules pour les Amériques chez GlobalData. La demande de BEV pendant la durée du contrat (UAW) n'est certainement pas acquise, et il peut donc être justifié d'anticiper sur ce point.

Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales sur les véhicules chez AutoForecast Solutions, a noté que le calendrier de certains des investissements dans les véhicules électriques de GM, Ford et Stellantis était suffisamment vague.

Si la demande de VE ne s'accélère pas dans les deux ou trois prochaines années, (le calendrier de) certains de ces nouveaux produits pourrait être prématuré, a-t-il dit. (Reportage de Paul Lienert à Détroit ; rédaction de Matthew Lewis)