Une cour d'appel fédérale a ordonné jeudi à General Motors de se défendre contre les plaintes d'une superviseuse de la sécurité noire, qui affirme avoir subi des années de racisme et de sexisme dans une usine du nord de l'État de New York où d'autres travailleurs arboraient des drapeaux confédérés et des nœuds coulants.

Un panel de trois juges de la deuxième cour d'appel du circuit américain à Manhattan a déclaré qu'un juge de première instance avait commis une erreur en rejetant l'action en justice de Billie Banks contre le constructeur automobile pour cause d'environnement de travail hostile, de traitement disparate et de représailles.

Billie Banks a intenté un procès concernant les conditions de travail dans l'usine de composants de GM à Lockport, dans l'État de New York, où elle a commencé à travailler en 1996.

Elle a déclaré que d'autres employés noirs et elle-même avaient été traités d'insultes raciales, dont une particulièrement offensante, et qu'elle avait vu des drapeaux confédérés sur des véhicules et des vêtements d'employés. Trois nœuds coulants ont été placés autour des postes de travail des employés noirs.

Mme Banks a déclaré qu'après avoir pris un congé pour cause de stress professionnel et déposé une plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi fin 2013, GM a exercé des représailles en suspendant ses prestations d'invalidité et en la rétrogradant à son retour. Elle a intenté un procès en novembre 2014.

Dans une décision de 74 pages, le juge de circuit Denny Chin a déclaré que les preuves suggéraient "une animosité omniprésente et à long terme fondée sur le sexe et la race" qu'un jury raisonnable pourrait considérer comme ayant créé un environnement de travail hostile.

M. Chin a déclaré que l'utilisation de l'épithète, "probablement le mot le plus offensant en anglais", et même le placement d'un nœud coulant, "empreint d'une gravité historique en tant que symbole et outil de violence réelle", étayaient l'allégation d'environnement hostile de M. Banks.

La cour d'appel a également trouvé suffisamment de preuves que la partialité et l'intention d'exercer des représailles avaient été des facteurs dans la rétrogradation de Banks.

Elle a renvoyé l'affaire devant le juge de district William Skretny à Buffalo, dans l'État de New York.

GM s'est refusé à tout commentaire.

Le constructeur automobile basé à Detroit avait déclaré que de nombreux incidents dont Banks s'était plaint étaient trop anciens et que "l'ensemble des circonstances" ne démontrait pas l'existence d'un environnement de travail hostile.

L'avocat de Mme Banks n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Mme Banks a de nouveau pris un congé d'invalidité en janvier 2016 et, depuis le mois dernier, elle est toujours en congé.

L'EEOC a soutenu l'appel de Banks. En mars, l'agence a poursuivi Exxon Mobil après que des nœuds coulants ont été signalés dans le complexe de la compagnie pétrolière à Baton Rouge, en Louisiane.

L'affaire est la suivante : Banks v General Motors LLC et al, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, No. 21-2640.