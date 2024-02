L'administration du président américain Joe Biden a l'intention d'assouplir les limites sur les émissions de gaz d'échappement qui sont conçues pour inciter les Américains à passer des voitures à essence aux véhicules électriques, a rapporté le New York Times, citant des personnes familières avec le projet.

L'administration donnerait plus de temps aux constructeurs automobiles au lieu de leur demander d'augmenter rapidement les ventes de véhicules électriques au cours des prochaines années, selon le rapport, qui ajoute que la nouvelle règle pourrait être publiée au début du printemps.

Ce changement signifierait que les ventes de véhicules électriques n'auraient pas besoin d'augmenter fortement avant 2030.

Reuters a précédemment rapporté que la Maison Blanche pourrait promulguer dès le mois de mars une proposition de règlement de l'Agence de protection de l'environnement qui imposerait des réductions considérables des émissions de gaz d'échappement. La proposition de l'administration exigerait que la part de marché des VE aux États-Unis atteigne 67 % d'ici 2032, contre moins de 8 % en 2023.

General Motors, Ford et Stellantis - la société mère européenne des marques américaines Ram et Jeep - ont prévenu qu'ils ne pourraient pas rentabiliser aussi rapidement la transition de leurs flottes américaines de poids lourds, selon une analyse Reuters des données de vente des constructeurs automobiles et des commentaires adressés aux autorités de régulation.

Les constructeurs automobiles et leur principale association professionnelle, l'Alliance for Automotive Innovation, ont demandé à l'administration Biden de ralentir l'augmentation proposée des ventes de VE. Ils ont déclaré que la technologie des VE était encore trop coûteuse pour de nombreux consommateurs américains et qu'il fallait plus de temps pour développer l'infrastructure de recharge.