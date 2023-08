Alphabet Incs Waymo et General Motors Cruise peuvent exploiter des services de robotaxi payants utilisant des véhicules autopilotés sans pilote dans tout San Francisco, ont voté jeudi les régulateurs de l'État de Californie, face à la vigoureuse opposition des agences de transport et de sécurité de la ville et de nombreux habitants.

Le vote de la California Public Utilities Commission - 3 à 1 en faveur - prend effet immédiatement, ce qui signifie que les entreprises ont maintenant la permission de commencer à offrir des services de taxis payants dans toute la ville et à toutes les heures de la journée.

Cruise et Waymo ont mis en place des services expérimentaux limités à des horaires et à des zones géographiques. Aucune des deux sociétés n'a indiqué jeudi dans quel délai elles pourraient faire du service de taxi 24 heures sur 24 une réalité.

Il s'agit d'une étape cruciale dans la réglementation des voitures-robots, que Waymo, Cruise et d'autres ont systématiquement mises en service dans des villes et des États à travers le pays.

L'approbation marque le véritable début de nos opérations commerciales à San Francisco, a déclaré Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo, dans un communiqué préparé à l'avance.

Le vote met "Cruise en position de concurrencer le ridehail traditionnel et de remettre en question un statu quo de transport dangereux et inaccessible", a déclaré Prashanthi Raman, vice-président des affaires gouvernementales mondiales de Cruise, dans un communiqué envoyé par courriel.

San Francisco est importante en tant que centre symbolique de la technologie et, avec plus de 500 véhicules autonomes déjà en service, en tant que plus grand laboratoire d'essai pour les voitures expérimentales. Les entreprises ont déclaré que les essais en conditions réelles dans des environnements urbains denses étaient essentiels pour perfectionner la technologie.

Les pompiers de San Francisco, la commission d'urbanisme, les agences de transport et d'autres ont fait pression sur la commission, chargée de réglementer les véhicules autonomes à l'échelle de l'État, pour un déploiement plus lent des voitures, citant ce qu'ils ont dit être de multiples incidents d'interférence avec les camions de pompiers, l'activité de la police et la conduite erratique en général.

Waymo sera autorisé à conduire à des vitesses allant jusqu'à 65 miles par heure et par mauvais temps, tandis que Cruise sera limité à 35 miles par heure et ne sera pas autorisé à conduire lorsque le temps ne le permet pas, a déclaré la commission jeudi.

Les entreprises, qui ont demandé à la commission des permis pour étendre leurs services de taxi, ont déclaré que leurs véhicules sont plus sûrs que les conducteurs humains distraits et qu'ils n'ont pas encore causé de blessure ou de décès mettant en danger la vie des personnes.

Cruise et Waymo seront désormais en concurrence directe avec les entreprises locales Uber et Lyft en proposant des courses commandées par application.

Les véhicules, dont les sièges sont vides et les volants tournent automatiquement, sont devenus monnaie courante à San Francisco. Les habitants documentent fréquemment leurs problèmes de conduite sur les médias sociaux.

Cruise a déclaré lors d'une récente audience publique qu'il disposait d'environ 300 véhicules en service la nuit et de 100 en journée, tandis que Waymo a déclaré qu'il en avait environ 250, dont 100 en service à tout moment. Les deux devraient augmenter ce nombre maintenant que la commission a approuvé la proposition.

La proposition avait divisé San Francisco entre les habitants qui n'apprécient pas que leur ville soit utilisée comme laboratoire d'essai pour ce qu'ils considèrent comme une technologie non éprouvée et ceux qui estiment que la capitale symbolique de la technologie devrait être le chef de file dans le développement de ce qui pourrait conduire à une réduction des accidents de la circulation et des blessures.

Des centaines de résidents et de membres de divers groupes d'intérêt se sont présentés dans la salle d'audience de la commission à San Francisco pour commenter, par tranches d'une minute, l'un ou l'autre aspect de la question, citant des problèmes tels que l'accessibilité pour les personnes handicapées, la sécurité, le codage des logiciels, l'activité syndicale et les conflits d'intérêts, parmi une foule d'autres préoccupations. La période de consultation publique a duré plus de six heures.

Mardi, la commission a entendu le témoignage de l'Agence municipale des transports de San Francisco, qui a enregistré près de 600 incidents impliquant des véhicules autonomes depuis le printemps 2022 et qui estime qu'il s'agit d'une "fraction" du total en raison de ce qu'ils disent être des exigences laxistes en matière de rapports. La chef des pompiers de San Francisco, Jeanine Nicholson, a déclaré à la commission qu'il n'était pas de la responsabilité de mon personnel de monter dans l'un de vos véhicules et de le prendre en charge.

La commissaire Genevieve Shiroma a plaidé en faveur d'un report du vote, soulignant le volume des commentaires du public et ses inquiétudes persistantes suite aux preuves que les véhicules ont entravé les véhicules d'urgence à San Francisco. Elle a été la seule à voter contre.

"Il suffit d'un seul exemple concret d'un véhicule autonome sans conducteur qui empêche un premier intervenant de faire son travail en temps réel pour me convaincre que nous ne devrions pas approuver le déploiement à l'échelle de la ville", a-t-elle déclaré.

Les technologues et d'autres résidents qui soutiennent le déploiement plus large des véhicules autonomes ont déclaré qu'ils craignaient qu'un vote négatif ne fasse dérailler une industrie locale qui apporte des emplois et de l'attention à une ville qui a désespérément besoin d'un coup de pouce financier. (Reportage de Greg Bensinger ; Rédaction de Jamie Freed et Diane Craft)