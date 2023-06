Element 25 Ltd a déclaré lundi qu'elle fournira du sulfate de manganèse à General Motors Co, le constructeur automobile cherchant à s'assurer un approvisionnement en minéraux de batterie pour sa production de véhicules électriques en Amérique du Nord, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 20 %.

Cet accord est le deuxième conclu par General Motors pour des minéraux australiens destinés aux batteries, alors que les constructeurs automobiles du monde entier s'efforcent d'assurer leur approvisionnement. En octobre, la société a déclaré qu'elle prendrait une participation dans Queensland Pacific Metals afin de s'assurer une nouvelle source de nickel et de cobalt pour les cellules de batteries.

En vertu de l'accord, GM achètera à Element 25 jusqu'à 32 500 tonnes de sulfate de manganèse par an sur une période de sept ans, dans une nouvelle installation qui sera construite en Louisiane et approvisionnée à partir de sa mine Butcherbird, située en Australie occidentale.

La société n'a pas révélé la valeur de l'accord. Les actions d'Element 25 ont progressé de 23 % avant de s'échanger à 0,69 dollar australien, soit une hausse de 15 %.

GM accordera à Element 25 un prêt de 85 millions de dollars pour financer partiellement la construction de l'installation de production de sulfate de manganèse de qualité batterie, a déclaré la société minière cotée à l'ASX.

Element 25 prévoit d'investir environ 290 millions de dollars au total pour construire l'installation, dont l'ouverture est prévue pour 2025.

GM prévoit actuellement de construire 400 000 VE en Amérique du Nord entre 2022 et la mi-2024 et d'augmenter sa capacité à 1 million d'unités par an en Amérique du Nord en 2025. (Reportage de Harish Sridharan à Bengaluru et Melanie Burton à Melbourne ; Rédaction de Kim Coghill et Chris Reese)