La Canada va soutenir l'investissement d'un milliard de dollars canadiens de General Motors dans deux usines de l'Ontario

Le Canada va annoncer ce lundi son soutien au projet d’investissement de General Motors de 1 milliard de dollars canadiens dans deux usines, dont une qui produira des véhicules commerciaux électriques (VE), d’après une source gouvernementale. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l'Ontario investiront tous deux dans les deux usines GM d'Ingersoll et d'Oshawa, a déclaré la source, qui n'a fourni aucun autre détail et n'a pas été autorisée à s'exprimer officiellement.

Scott Bell, vice-président de GM Global Chevrolet, François-Philippe Champagne, le ministre fédéral canadien de l'Industrie et Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, feront une annonce concernant "un investissement important dans l'avenir du secteur manufacturier automobile canadien" à 11h ce lundi, heure de l’Ontario (16h en France), selon un communiqué. L'annonce aura lieu sur une piste d'essai de véhicules GM à Oshawa, a précisé l'entreprise. GM a refusé de faire d'autres commentaires.

GM a déclaré au début de l'année dernière qu'il investirait 1 milliard de dollars canadiens (799 M$) pour convertir son usine d'assemblage CAMI à Ingersoll, en Ontario, afin de produire ses fourgonnettes de livraison commerciales BrightDrop EV600. Le constructeur automobile américain prévoit de pouvoir construire 1 million de véhicules électriques en Amérique du Nord d'ici la fin de 2025.

La fourgonnette BrightDrop EV600 de General Motors, dont FedEx a signé un accord de livraison prioritaire de 2000 unités, avec un suppléments éventuel de 20 000 unités

Le Canada tente de préserver l'avenir de son cœur manufacturier en Ontario, alors que le monde cherche à réduire les émissions en investissant dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques (VE). L'Ontario est géographiquement proche des constructeurs automobiles américains du Michigan (Détroit) et de l'Ohio (Cleveland), dont GM.

Le mois dernier, GM et la société sud-coréenne POSCO Chemical ont annoncé qu'ils allaient construire une usine de 400 millions de dollars pour produire des matériaux de batterie au Canada, le constructeur automobile prévoyant de produire principalement des véhicules électriques (VE) à l'avenir.