General Motors Co :
* CPUC : DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL IMPOSANT LA SANCTION MAXIMALE POSSIBLE À CRUISE, LLC
* CPUC- EN VERTU DE LA DÉCISION DU PRÉSIDENT, LA PÉNALITÉ IMPOSÉE EST QUE CRUISE PAIERA LA PÉNALITÉ MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA CPUC, SOIT UN TOTAL DE 112 500 $.
* CPUC : PÉNALITÉ MAXIMALE POSSIBLE POUR CRUISE POUR AVOIR OMIS DE FOURNIR RAPIDEMENT DES INFORMATIONS COMPLÈTES À LA CPUC CONCERNANT UN INCIDENT SURVENU LE 2 OCT. 2 OCTOBRE 2023, A SAN FRANCISCO
* CPUC : CRUISES AUTHORITY TO PROVIDE PASSENGER SERVICE IN AVS REMAINS SUSPENDED Texte source pour Eikon : Couverture d'autres entreprises :