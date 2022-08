Le Michigan s'efforce d'attirer les fabricants de puces électroniques dans le cadre d'un nouveau projet de loi américain - gouverneur

"L'État du Michigan occupe une position unique", a déclaré Mme Whitmer dans une interview à Reuters. "Nous voulons nous assurer que nos partenaires potentiels dans ce moment de fabrication de puces sont prêts à avancer aussi vite que nous, car nous allons devoir avancer ensemble."

Le président Joe Biden devrait signer la loi "Chips and Science" en début de semaine prochaine. Le projet de loi prévoit environ 52 milliards de dollars de subventions gouvernementales pour la production américaine de semi-conducteurs et un crédit d'impôt à l'investissement pour les usines de puces, dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars.

Mardi, M. Biden se joindra virtuellement à un événement dans le Michigan pour marquer la signature par Mme Whitmer d'une directive exécutive visant à positionner l'État pour qu'il soit en mesure de rivaliser pour obtenir des fonds pour la fabrication de puces.

Les trois constructeurs automobiles de Détroit ont été particulièrement touchés par la pénurie de puces et ont souvent été contraints d'arrêter la production en raison d'un manque de puces au cours des deux dernières années.

La semaine dernière, General Motors Co a déclaré avoir plus de 90 000 véhicules inachevés, principalement des camions et des SUV, en attente de puces et d'autres pièces, tandis que Ford a déclaré la semaine dernière avoir 18 000 véhicules en attente de puces.

Des dizaines de milliers de véhicules autrement terminés sont actuellement garés dans le sud-est du Michigan en attente de puces pour pouvoir être livrés.

La semaine dernière, le Congrès a approuvé une vaste législation visant à subventionner l'industrie nationale des semi-conducteurs, dans l'espoir de stimuler les entreprises qui rivalisent avec la Chine et d'atténuer une pénurie persistante qui a tout affecté, des voitures et des armes aux machines à laver et aux jeux vidéo.

"Je pense que nous verrons des entreprises commencer à prendre des décisions", a déclaré Mme Whitmer, ajoutant que le Michigan "a beaucoup d'atouts, notamment des clients bien établis" et une main-d'œuvre qualifiée en ingénierie.

Le sénateur Mark Warner a déclaré la semaine dernière que le projet de loi permettrait de financer 10 à 15 nouvelles usines de semi-conducteurs. "Si nous n'avions pas fait cela, il n'y aurait pas d'autre usine américaine de fabrication de semi-conducteurs jamais construite dans ce pays", a déclaré Warner.