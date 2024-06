General Motors Co :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE GM APPROUVE UNE NOUVELLE AUTORISATION DE RACHAT D'ACTIONS DE 6 MILLIARDS DE DOLLARS

* GENERAL MOTORS CO : PRÉVOIT D'ÉPUISER LE SOLDE DE 1,1 MILLIARD DE DOLLARS DE L'AUTORISATION ANTÉRIEURE AVANT LA FIN DU DEUXIÈME TRIMESTRE.

* GENERAL MOTORS CO : AUGMENTATION DE 33% DU DIVIDENDE DE L'ACTION ORDINAIRE, DE 0,09 $ A 0,12 $ PAR ACTION, AU PREMIER TRIMESTRE.

* GENERAL MOTORS CO - INCREASED ITS COMMON STOCK DIVIDEND 33%, FROM $0.09 TO $0.12 PER SHARE, IN Q1