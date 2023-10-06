* LE PRÉSIDENT DE L'UAW DÉCLARE QU'IL N'Y AURA PAS DE GRÈVE À L'USINE GM D'ARLINGTON, AU TEXAS.
* LE PRÉSIDENT DE L'UAW DÉCLARE QUE LA GRÈVE FONCTIONNE, MAIS QUE NOUS N'AVONS PAS ENCORE ATTEINT NOTRE BUT.
* LE PRÉSIDENT DE L'UVA DÉCLARE QU'IL N'Y A PAS ENCORE D'ACCORD DE PRINCIPE AVEC LES ENTREPRISES, MAIS QU'IL "FAIT DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS".
* LE PRÉSIDENT DE L'UAW DÉCLARE QUE L'OFFRE DE FORD REPRÉSENTE UNE AUGMENTATION DE SALAIRE D'ENVIRON 23%.
* LE PRÉSIDENT DE L'UVA DÉCLARE QUE NOUS SOMMES EN TRAIN DE GAGNER
* LE PRÉSIDENT DE L'UVA DÉCLARE QUE SI LES TROIS ENTREPRISES DE DETROIT NE PROGRESSENT PAS, LE MOMENT DE FAIRE GRÈVE DANS LES USINES DE CAMIONS ARRIVERA TRÈS BIENTÔT.