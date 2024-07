Le président de l'United Auto Workers, Shawn Fain, a critiqué vendredi la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine et a fait l'éloge du président Joe Biden, sans jamais utiliser son nom ni répéter le soutien apporté en janvier par le syndicat à sa réélection cet automne.

"Il est clair que Donald Trump à la Maison Blanche serait un désastre total pour la classe ouvrière", a déclaré M. Fain lors de la conférence Netroots Nation à Baltimore. M. Fain a critiqué M. Trump en le nommant à plusieurs reprises au cours de son discours de 16 minutes consacré à la classe ouvrière.

M. Fain a ensuite fait l'éloge de M. Biden sans nommer le président, dont la performance chancelante lors d'un débat le mois dernier a poussé certains de ses collègues démocrates à lui demander d'abandonner sa candidature à la réélection.

"Nous avons un président à la Maison Blanche qui veut se tenir aux côtés de la classe ouvrière et nous avons fait des progrès incroyables au cours des trois dernières années et demie avec ce président", a déclaré M. Fain.

Le soutien de l'UAW à M. Biden a été remis en question après que Reuters a rapporté, en citant des sources, que le conseil exécutif du syndicat s'était réuni jeudi en fin de journée pour discuter des inquiétudes concernant la capacité de M. Biden à battre M. Trump lors des élections de novembre.

Les sources ont déclaré que l'UAW réfléchissait aux prochaines étapes, mais une autre source familière avec la réflexion du syndicat a déclaré que l'annulation du soutien à M. Biden n'était pas à l'ordre du jour.

M. Fain et l'UAW, qui a soutenu M. Biden en janvier, sont des alliés importants du président et devraient jouer un rôle essentiel dans la campagne de M. Biden pour gagner des États clés, notamment le Michigan, où l'UAW est basé et où beaucoup de ses membres vivent et travaillent.

Interrogé jeudi soir lors d'une conférence de presse sur les inquiétudes exprimées par l'UAW, M. Biden a répondu que le syndicat l'avait soutenu dans sa candidature à la présidence.

MM. Biden et Trump ont tous deux fait plusieurs apparitions dans le Michigan pour séduire les électeurs, en particulier les travailleurs syndiqués employés par des constructeurs automobiles américains tels que Ford Motor, General Motors et le fabricant de Jeep Stellantis.

Depuis près de deux semaines, M. Biden, âgé de 81 ans, s'efforce d'endiguer les défections de parlementaires démocrates, de donateurs et d'autres alliés qui craignent qu'il ne perde face à M. Trump, âgé de 78 ans.

Mercredi, M. Biden a rencontré le conseil exécutif de l'AFL-CIO, la plus grande fédération de syndicats américains, afin de consolider son soutien. M. Fain était présent et le conseil exécutif de l'AFL-CIO a réaffirmé à l'unanimité son engagement à réélire M. Biden.

La présidente de l'AFL-CIO, Liz Shuler, a déclaré vendredi que les syndicats américains étaient unis derrière M. Biden, ajoutant que le président marchait sur les piquets de grève avec les travailleurs, alors que M. Trump les franchissait.

"Nous sommes aux côtés du président Biden et du vice-président Harris parce qu'ils ont été à nos côtés", a-t-elle déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One. "Je pense que les membres de l'UAW savent faire la différence entre ces deux candidats.

Mme Fain et l'UAW ont soutenu M. Biden en janvier, après que le président se soit joint à un piquet de grève pendant les six semaines de grève des ouvriers de l'automobile qui ont abouti à des augmentations de salaire historiques pour les travailleurs des trois constructeurs automobiles de Détroit. M. Biden a été le premier président américain à marcher avec des travailleurs en grève.

M. Biden, qui s'est présenté comme le président le plus favorable aux syndicats de l'histoire des États-Unis, s'est récemment appuyé sur les dirigeants syndicaux pour obtenir leur soutien. (Reportage d'Allende Miglietta à Baltimore, de David Shepardson et Katharine Jackson à Washington et de Jeff Mason à bord d'Air Force One, rédaction de Ben Klayman)