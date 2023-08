Une nouvelle action en justice accusant SpaceX de refuser illégalement d'embaucher des demandeurs d'asile et des réfugiés pourrait constituer un test important de la position du gouvernement américain selon laquelle les préoccupations de sécurité nationale n'autorisent pas les entreprises à faire preuve de discrimination à l'égard des non-citoyens.

Elon Musk, PDG de la société de fusées et de satellites, a déclaré en réponse à la plainte déposée jeudi par le ministère américain de la justice (DOJ) que l'embauche de personnes autres que des citoyens américains et des détenteurs de cartes vertes violerait les lois sur le trafic d'armes.

Son message sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter, semble aller à l'encontre des directives spécifiques publiées par le ministère de la justice en avril, qui avertissaient les employeurs que le fait d'invoquer des efforts pour se conformer aux lois sur le contrôle des exportations ne les exonérerait pas d'une loi interdisant la discrimination fondée sur le statut de citoyen.

Un représentant de SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire vendredi.

Les lois sur le contrôle des exportations interdisent aux entreprises de partager des informations et des technologies sensibles avec certaines personnes d'autres pays.

Le procès intenté à SpaceX semble être le premier du genre intenté par le ministère depuis qu'il a publié le guide, qui n'est pas juridiquement contraignant mais qui peut être cité devant les tribunaux.

En avril et en mai, le ministère de la justice a annoncé le règlement de plaintes similaires auprès de General Motors Co et d'une société de services informatiques, mais le ministère n'avait pas poursuivi ces entreprises.

Rebecca Bernhard, avocate spécialisée dans le droit du travail à Minneapolis et représentant des entreprises, a déclaré que les employeurs soumis aux lois sur le contrôle des exportations ignorent souvent l'interdiction des préjugés fondés sur la citoyenneté prévue par la loi fédérale sur l'immigration et la nationalité (INA), ce qui les expose à des poursuites judiciaires.

"Le ministère de la justice prend très au sérieux les dispositions antidiscriminatoires de la loi sur l'immigration et la nationalité (INA), les applique de manière agressive et interprète les exceptions [relatives au contrôle des exportations] de manière très restrictive", a déclaré M. Bernhard.

Dans son action en justice, le ministère de la Justice a fait valoir qu'entre 2018 et 2022, SpaceX a publié une série d'offres d'emploi indiquant qu'elle ne pouvait embaucher que des citoyens américains et des détenteurs de cartes vertes.

Cela a découragé les étrangers et les réfugiés de postuler pour un emploi dans l'entreprise, et ceux qui l'ont fait ont été rejetés, a allégué le ministère. Sur plus de 10 000 recrutements, SpaceX n'a embauché qu'un seul asylee au cours de cette période, selon l'action en justice.

L'action en justice cite également des commentaires publics de M. Musk et d'un autre dirigeant de SpaceX, comme un tweet de M. Musk datant de 2020, selon lequel "la loi américaine exige au moins une carte verte pour être embauché chez SpaceX, car les fusées sont des technologies d'armement avancées".

Jeudi, M. Musk a qualifié le procès d'"instrumentalisation du ministère de la justice à des fins politiques". Il a déclaré que SpaceX avait été informée à plusieurs reprises que l'embauche de non-citoyens pouvait constituer une infraction pénale.

Or, dans le guide d'avril, le ministère de la justice affirme le contraire, à savoir que les lois sur le contrôle des exportations n'impliquent pas l'embauche ou n'interdisent pas l'emploi de "personnes américaines", que l'agence définit comme incluant les demandeurs d'asile et les réfugiés parce qu'ils sont autorisés à vivre et à travailler aux États-Unis.

Les entreprises peuvent avoir besoin d'une autorisation spéciale des agences fédérales pour partager des informations sur les exportations contrôlées avec des travailleurs qui ne sont pas des ressortissants américains, selon le document d'orientation.

Le ministère de la justice n'a pas cité directement ses directives dans le procès de SpaceX, mais il a utilisé des termes presque identiques pour décrire les violations présumées de l'entreprise.

"Les lois et réglementations relatives au contrôle des exportations n'interdisent pas aux employeurs d'embaucher des demandeurs d'asile et des réfugiés ; ces lois traitent les demandeurs d'asile et les réfugiés de la même manière que les citoyens américains", a déclaré le ministère.