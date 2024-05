Les États-Unis pourraient prendre des "mesures extrêmes" et interdire les véhicules connectés chinois ou leur imposer des restrictions, a déclaré mercredi la secrétaire au commerce, Gina Raimondo, dans une première indication qu'une interdiction pourrait être envisagée après une enquête sur la sécurité nationale.

Le ministère du Commerce examine actuellement les commentaires du public qui devaient être remis avant le 30 avril, a déclaré Mme Raimondo à Reuters, dans le cadre d'une enquête lancée par l'administration Biden en février pour déterminer si les importations de véhicules chinois posent des risques pour la sécurité nationale.

"Nous devons digérer toutes les données et déterminer les mesures que nous voulons prendre", a déclaré M. Raimondo sans préciser de calendrier. "Nous pourrions prendre des mesures extrêmes, c'est-à-dire interdire l'entrée de véhicules connectés chinois aux États-Unis, ou rechercher des mesures d'atténuation, notamment des mesures de sauvegarde, des garde-fous ou d'autres exigences.

La Maison-Blanche a déclaré en février que l'enquête du ministère du commerce était ouverte parce que les véhicules "collectent de grandes quantités de données sensibles sur leurs conducteurs et leurs passagers (et) utilisent régulièrement leurs caméras et leurs capteurs pour enregistrer des informations détaillées sur l'infrastructure américaine".

En février, des fonctionnaires de la Maison-Blanche ont déclaré à la presse qu'il s'agissait d'une enquête de la part du département du Commerce.

Il était trop tôt pour dire quelles mesures seraient prises.

sur les véhicules chinois connectés.

Lors d'une audition à la Chambre des représentants des États-Unis, Mme Raimondo s'est dite préoccupée par les véhicules connectés chinois qui "pourraient collecter des quantités massives de données sur les Américains, sur leur identité, sur ce qu'ils disent dans leur voiture, sur les lieux qu'ils fréquentent, sur leurs habitudes de conduite". Elle a ajouté que les États-Unis devaient "prendre la menace beaucoup plus au sérieux" en ce qui concerne les véhicules connectés chinois et d'autres questions technologiques.

Le président Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises qu'il prendrait des mesures pour empêcher un afflux d'importations de véhicules chinois.

Les importations de véhicules légers fabriqués en Chine sont relativement peu nombreuses aux États-Unis.

Dans leurs commentaires au département du commerce, les constructeurs automobiles ont souligné qu'il pourrait être difficile de réviser leurs systèmes technologiques pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale.

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe commercial représentant General Motors, Toyota, Volkswagen et la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles, a déclaré dans un document déposé le 30 avril que les constructeurs automobiles s'engageaient à développer un cadre pour les technologies de l'information et de la communication et les systèmes de services dans les véhicules connectés, qui atténue de manière appropriée les risques associés aux systèmes conçus en Chine.

Ils ont toutefois mis en garde contre le fait que les systèmes des véhicules "y compris leurs composants matériels et logiciels, font l'objet de processus d'ingénierie, de test et de validation extensifs avant la production et, en général, ne peuvent pas être facilement remplacés par des systèmes ou des composants provenant d'un autre fournisseur".

Le gouvernement de la Corée du Sud a déclaré dans un document séparé que l'industrie automobile coréenne "s'inquiète de la vaste portée de l'enquête sur les chaînes d'approvisionnement des véhicules connectés, des incertitudes entourant la portée des cibles réglementaires potentielles et du calendrier de mise en œuvre, qui peuvent tous conduire à des charges importantes pour l'industrie".

Sherrod Brown, membre de la commission bancaire du Sénat, a déclaré mercredi qu'il avait demandé au département du commerce, dans un document, "d'interdire tous les véhicules chinois connectés à l'internet et la technologie des véhicules intelligents qui sont conçus, développés, fabriqués ou fournis par la Chine".

L'administration Biden envisage séparément d'imposer de nouveaux droits de douane sur les véhicules fabriqués en Chine et les responsables font face à de nouvelles pressions pour restreindre les importations de véhicules électriques chinois en provenance du Mexique.

En mars, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que les voitures chinoises étaient populaires dans le monde entier non pas en raison de "pratiques soi-disant déloyales", mais parce qu'elles avaient émergé d'une concurrence féroce sur le marché et qu'elles étaient technologiquement innovantes.

En novembre, un groupe bipartisan de législateurs américains a tiré la sonnette d'alarme au sujet des entreprises chinoises qui collectent et traitent des données sensibles lors des essais de véhicules autonomes aux États-Unis.