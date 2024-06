General Motors Co :

* GENERAL MOTORS CO - LES ACTIONNAIRES DE GM ONT APPROUVÉ, PAR UN VOTE CONSULTATIF, LA RÉMUNÉRATION DES CADRES DIRIGEANTS DÉSIGNÉS DE GM

* GENERAL MOTORS CO - GM'S SHAREHOLDERS DID NOT APPROVE SHAREHOLDER PROPOSAL TO ELIMINATE EV TARGETS FROM INCENTIVE COMPENSATION PROGRAMS