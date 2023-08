Les membres de l'United Auto Workers prévoient de voter la semaine prochaine pour autoriser d'éventuelles grèves chez les trois constructeurs automobiles de Detroit avant la date limite du 14 septembre, a déclaré le syndicat mardi.

L'avertissement de l'UAW intervient alors que le syndicat et General Motors, Ford Motor et Stellantis n'ont guère progressé dans leurs négociations, selon le président de l'UAW Shawn Fain, qui organisera une réunion publique sur Facebook à 18 heures ET (2200 GMT) mardi.

"La question de savoir s'il y aura ou non une grève le mois prochain dépend entièrement des trois grands constructeurs automobiles", a déclaré M. Fain dans un communiqué. "Nos priorités sont claires, les entreprises peuvent se les permettre, et il reste beaucoup de temps aux trois grands pour s'attaquer sérieusement à ces négociations.

L'UAW a déclaré que les pourparlers avec les trois entreprises n'avaient pas encore dépassé les questions non économiques.

Les trois constructeurs automobiles ont déclaré qu'ils voulaient parvenir à un accord qui soit équitable pour les travailleurs, mais qui leur donne aussi de la flexibilité à un moment où l'industrie est en train de passer des véhicules à essence aux véhicules électriques.

Le président américain Joe Biden a appelé lundi les constructeurs automobiles et l'UAW à conclure "un accord équitable" avant l'expiration des contrats. Le syndicat représente 150 000 travailleurs dans les trois entreprises.

Cette annonce intervient alors que les syndicats profitent du faible taux de chômage pour réclamer des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail lors des négociations sur les nouvelles conventions collectives.

L'UAW a souligné à plusieurs reprises le fait que les trois constructeurs automobiles ont enregistré des bénéfices combinés de 250 milliards de dollars entre 2013 et 2022 et a fait valoir que les travailleurs horaires méritaient d'en bénéficier également.

Le syndicat demande des augmentations de 40 % sur quatre ans, des ajustements en fonction du coût de la vie, l'élimination d'un système de salaires échelonnés et l'inclusion des travailleurs des usines de batteries en joint-venture dans ses contrats.

Plusieurs analystes de Wall Street ont déclaré que les chances d'une grève étaient supérieures à 50 %. La Deutsche Bank a précédemment estimé qu'une grève affecterait les bénéfices de chaque constructeur automobile concerné à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par semaine de production.

L'UAW a déclaré mardi qu'elle avait récemment augmenté les indemnités de grève à 500 dollars par semaine et par membre et qu'elle disposait de plus de 825 millions de dollars dans son fonds de grève. (Reportage de Nathan Gomes à Bengaluru et Ben Klayman ; Rédaction de Anil D'Silva et Lisa Shumaker)