Les membres du syndicat prévoient de voter une grève chez les trois constructeurs automobiles de Detroit la semaine prochaine, a déclaré mardi l'United Auto Workers (UAW), qui fait pression sur les entreprises pour qu'elles parviennent à de nouvelles conditions contractuelles avant la date limite du 14 septembre.

L'avertissement de l'UAW intervient alors que les deux parties n'ont guère progressé dans leurs négociations. Le président américain Joe Biden a déjà appelé les constructeurs automobiles et les membres des syndicats à conclure un nouvel accord avant l'expiration des contrats le mois prochain.

"La question de savoir s'il y aura ou non une grève le mois prochain dépend entièrement des trois grands constructeurs automobiles", a déclaré Shawn Fain, président de l'UAW, dans un communiqué.

M. Fain parlera du rythme des négociations et annoncera les préparatifs des votes d'autorisation de grève qui seront organisés la semaine prochaine par 150 000 membres de l'UAW chez Ford, General Motors et Stellantis sur Facebook Live plus tard dans la journée, a indiqué le syndicat.

L'annonce intervient après que les travailleurs du fournisseur aérospatial Spirit AeroSystems ont rejeté un contrat que leurs dirigeants avaient négocié avec leur employeur, rejoignant ainsi les employés des chemins de fer de marchandises, les pilotes de ligne et d'autres qui en ont de plus en plus assez de la stagnation des salaires, des coûts élevés des soins de santé, des maigres congés de maladie et des plannings incertains. (Reportage de Nathan Gomes à Bengaluru ; Rédaction d'Anil D'Silva)