Les ventes mondiales de véhicules électriques ont bondi de 69% en janvier par rapport à l'année précédente, mais ont baissé de 26% par rapport à décembre, reflétant des réductions de subventions ou des règles plus strictes en Allemagne et en France et des ventes saisonnièrement plus faibles en Chine, a déclaré mercredi le cabinet d'études de marché Rho Motion.

Les ventes de voitures entièrement électriques, ou véhicules électriques à batterie (BEV), et de véhicules hybrides rechargeables ont atteint 1,1 million en janvier, contre 660 000 en janvier 2023.

Le responsable des données de Rho Motion, Charles Lester, a déclaré à Reuters que les ventes de VE en Allemagne et en France ont chuté d'environ 50 % en janvier par rapport à décembre, après que l'Allemagne a supprimé ses subventions et que la France a durci les conditions d'attribution de ses subventions.

Mais il a ajouté que les nouvelles limites de CO2 pour l'Union européenne qui entreront en vigueur en 2025 signifient que les constructeurs automobiles passeront cette année à renforcer leur offre de modèles BEV et hybrides.

"Ce qui va vraiment stimuler les ventes, ce sont les normes d'émission de l'UE pour 2025", a déclaré M. Lester.

Sur le marché américain et au Canada, les ventes de janvier ont augmenté de 41 % par rapport à l'année précédente et elles ont presque doublé en Chine. Les ventes dans l'UE, l'Association européenne de libre-échange (AELE) et le Royaume-Uni ont augmenté de 29 %.

Par rapport à décembre, les ventes en Chine ont baissé de 26 % avant le Nouvel An chinois. Elles ont baissé de 32 % en Europe et de 14 % aux États-Unis et au Canada.

Le mois dernier, lors de la publication de ses résultats, General Motors a déclaré qu'elle lancerait des véhicules hybrides rechargeables en Amérique du Nord, renversant ainsi une stratégie qui consistait à ignorer les groupes motopropulseurs hybrides sur ce marché.

Les ventes de véhicules hybrides aux États-Unis sont en hausse, car les consommateurs sont réticents face aux prix élevés des VE et aux difficultés liées à l'infrastructure de recharge.

"Si l'on considère les États-Unis et le Canada, le principal sujet d'actualité est la réapparition potentielle des hybrides rechargeables annoncée par GM", a déclaré M. Lester. (Reportage de Nick Carey, édition de Mark Potter)