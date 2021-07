Lordstown chute en Bourse, nouvelle enquête des autorités

New York (awp/afp) - Le fabriquant de véhicules électriques Lordstown Motors chutait en Bourse vendredi après que le Wall Street Journal a fait état d'une enquête en cours du ministère de la Justice sur les activités du groupe.

Vers 12H50 (16H50 GMT), le titre Lordstown abandonnait 10,24% à 9,29 dollars, dans un marché new-yorkais en légère hausse.

Sollicité par l'AFP, le porte-parole du procureur fédéral de Manhattan, en charge de l'enquête selon le Wall Street Journal, s'est refusé à tout commentaire. Le quotidien n'a pas précisé sur quels éléments portaient les investigations.

La société était déjà sous le coup d'une enquête du gendarme américain des marchés financiers, la SEC, révélée en mars, après la publication par la société d'investissement Hindenburg Research d'une note accusant notamment Lordstown d'avoir menti aux investisseurs sur son carnet de commandes.

Depuis son entrée en Bourse en fanfare, en octobre 2020, le constructeur automobile a connu une série de revers qui ont vu son cours fondre d'environ 70% depuis début février. Lordstown n'en pèse pas moins encore plus de 1,6 milliard de dollars de capitalisation.

Début juin, le groupe avait révélé connaître des problèmes de trésorerie de nature à mettre en péril la production d'un premier véhicule à échelle commerciale, voire l'avenir de l'entreprise toute entière. Lordstown avait dit être en train de lever des fonds pour permettre de mener à bien le projet.

Quelques jours plus tard, le directeur général et fondateur Steve Burns quittait la société, accompagné par le directeur financier, Julio Rodriguez.

Lordstown, qui a racheté en 2019 une ancienne usine General Motors dans l'Ohio pour se lancer, a profité de l'engouement de certains investisseurs pour les véhicules électriques, symbolisé par l'essor de Tesla.

Mais les nouveaux acteurs du marché, de Lordstown à Nikola en passant par Canoo ou Lucid Motors, mettent du temps à sortir leurs premiers véhicules, qui plus est en petites séries et à des prix très élevés. Parallèlement, la plupart des constructeurs historiques ont accéléré dans l'électrique et certains affichent désormais des objectifs très ambitieux.

afp/rp