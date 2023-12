Mary Barra, PDG de General Motors, a pris de nombreuses mesures audacieuses en dix ans pour faire remonter le cours de l'action du constructeur automobile : elle a abandonné des activités déficitaires en Europe, promis de dépasser Tesla sur le marché des véhicules électriques et parié des milliards sur le développement d'une activité rentable de robotaxi.

Les investisseurs sont indifférents. Les actions de GM s'échangent à un niveau proche des 33 dollars par action auxquels elles ont été introduites en bourse en 2010, après la faillite de l'entreprise financée par le gouvernement. Depuis qu'elles ont atteint 63 dollars en novembre 2021, les actions de GM ont chuté de 47 %.

Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a vendu toutes ses actions GM sans explication au cours du troisième trimestre, alors que le cours a chuté à son niveau le plus bas depuis deux ans dans le cadre de négociations contractuelles difficiles aux États-Unis avec les Travailleurs unis de l'automobile (United Auto Workers).

Aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à fêter son dixième anniversaire le 15 janvier, Mme Barra est à nouveau en train de remanier GM. Mercredi, GM a annoncé que Mme Barra avait nommé de nouveaux responsables dans les domaines clés du développement des véhicules et de la fabrication des véhicules électriques. Ces changements interviennent après que des problèmes de technologie de production ont empêché GM d'atteindre ses objectifs en matière de production de véhicules électriques.

"Nous n'avons pas été à la hauteur cette année en ce qui concerne la démonstration de nos capacités en matière de véhicules électriques et d'Ultium", a déclaré Mme Barra aux investisseurs et aux analystes lors d'une conférence téléphonique le 29 novembre, en faisant référence à la technologie de batterie pour véhicules électriques du constructeur. "Je suis donc déçue.

GM a commencé à revoir sa stratégie en matière de VE, en retardant les usines et les lancements de produits prévus, et reconsidère la possibilité de proposer des véhicules hybrides sur le marché nord-américain après avoir abandonné cette technologie en faveur d'une stratégie entièrement axée sur les VE.

Barra et le conseil d'administration de GM ont lancé le mois dernier un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars afin de racheter l'équivalent d'un quart de la capitalisation boursière du constructeur automobile, dans le but d'obtenir le soutien des actionnaires qui veulent une plus grande part des liquidités générées par l'activité très rentable des camions à combustion en Amérique du Nord.

La plupart des actionnaires, bien que déçus par les performances boursières de l'entreprise, sont satisfaits de la direction de Mme Barra pour l'instant.

Kyle Martin, analyste chez Westwood Group, a déclaré que Mme Barra fait mieux que ses rivaux et qu'elle n'est pas en difficulté, car le secteur est difficile pour tout le monde.

"En fin de compte, le marché est le meilleur arbitre", a-t-il déclaré. "Le fait que le cours de l'action n'ait pas évolué est une indication de ce qu'elle fait et, pour être juste, de ce que font également ses concurrents. Il suffit d'un certain nombre d'éléments positifs pour que l'on assiste à un véritable rebond de l'action.

Des responsables familiers avec la pensée de Barra ont dit que le PDG veut que GM passe sans encombre le cap de la transition vers les véhicules électriques. Barra l'a indiqué mercredi.

"Au cours des deux prochaines années, il nous appartiendra de mettre en œuvre cette nouvelle stratégie, c'est pourquoi je suis pleine d'énergie", a-t-elle déclaré au Washington Economic Club. "Tant que j'ai l'occasion de le faire, c'est formidable", a-t-elle ajouté à propos de son poste de PDG.

Lors d'une interview sur scène le 4 décembre, elle a éludé la question de savoir combien de temps elle comptait rester à son poste.

"J'ai l'impression que cela ne fait pas dix ans", a-t-elle déclaré. "Nous sommes au cœur d'une transformation qui n'arrive qu'une fois par génération. Il y a tant de choses à faire que je suis plus tournée vers l'avenir".

UN PDG QUI A MARQUÉ L'HISTOIRE

La place de Mme Barra dans l'histoire de GM est assurée. Première femme à diriger un constructeur automobile mondial, Mme Barra a occupé ce poste plus longtemps que tout autre qu'Alfred P. Sloan, l'architecte qui a permis à GM de devenir la plus grande entreprise industrielle du monde au milieu du XXe siècle.

Sloan et ses successeurs immédiats n'ont pas été confrontés à des défis sérieux de la part des constructeurs automobiles japonais ou européens et n'ont pas été contraints par les régulateurs d'abandonner des technologies fondamentales.

La concurrence et la réglementation ont contraint Barra à privilégier le maintien des bénéfices plutôt que la défense d'un empire mondial tentaculaire.

Barra a vendu ou fermé les activités déficitaires de GM en Europe, en Australie et sur les marchés d'Asie du Sud-Est. La part de marché et les bénéfices de GM en Chine ont chuté, car le plus grand marché automobile du monde s'est tourné vers les véhicules électriques fabriqués par Tesla, BYD et d'autres constructeurs chinois.

GM reste le numéro un en termes de volume de ventes aux États-Unis, mais Tesla est de loin l'entreprise la plus précieuse, avec une capitalisation boursière de 775 milliards de dollars, contre 46 milliards pour GM.

À l'instar de Roger Smith, qui a dirigé GM dans les années 1980, Mme Barra a tenté de raviver l'intérêt des investisseurs en repositionnant GM en tant qu'entreprise technologique.

En octobre 2021, elle a déclaré aux investisseurs que GM pourrait doubler son chiffre d'affaires annuel d'ici à 2030 pour atteindre 280 milliards de dollars en ajoutant des véhicules électriques, en développant les ventes d'abonnements numériques, en accélérant l'exploitation du robotaxi Cruise, en fournissant des véhicules à l'armée américaine et en développant un nouveau service de livraison par fourgonnette électrique.

Mais au cours du second semestre 2023, des éléments clés de la stratégie de croissance de M. Barra se sont retrouvés dans l'impasse.

Le plus gros problème concerne Cruise, qui a perdu 8 milliards de dollars depuis que GM l'a racheté en 2016. Barra a déclaré aux investisseurs que Cruise pourrait générer 50 milliards de dollars de revenus par an d'ici 2030.

L'avenir de Cruise est désormais incertain après que les régulateurs ont accusé les responsables d'avoir présenté de manière inexacte les détails d'un accident dans lequel une voiture sans conducteur Cruise a traîné un piéton sur une distance de 6,1 m avant de s'arrêter.

L'incident de Cruise a replacé Mme Barra dans son rôle de gestionnaire de crise.

Peu après son arrivée à la tête de l'entreprise en 2014, elle a dû faire face à un scandale lié à la mauvaise gestion par GM de commutateurs d'allumage mortels. Mme Barra a résolu ce problème en partie en demandant à un cabinet d'avocats externe d'enquêter sur la mauvaise gestion des rappels de sécurité par GM. Elle a accepté la critique cinglante du cabinet sur la culture de GM.

Mme Barra a de nouveau fait appel à un cabinet d'avocats externe et à des experts techniques pour enquêter sur la réaction de Cruise à l'accident. Le PDG de Cruise, Kyle Vogt, a quitté l'entreprise. Les nouveaux dirigeants de l'unité, dont Craig Glidden, avocat en chef de GM, se sont engagés à coopérer avec les autorités de régulation.

Pendant ce temps, GM essaie de nouvelles façons de séduire les investisseurs sceptiques. La société a embauché un cadre de Meta en tant que nouveau vice-président pour l'intelligence artificielle et a lancé un nouveau site web pour présenter l'utilisation de l'IA par GM - le nouveau domaine de prédilection des investisseurs en technologie. (Reportage de Joseph White à Detroit, complété par David Shepardson à Washington, Ben Klayman à Detroit et Jonathan Stempel à New York, sous la direction de Matthew Lewis)