Mary Barra, PDG de General Motors, a soutenu les efforts du constructeur automobile de Détroit pour construire des véhicules autonomes lors d'un événement organisé par le Detroit Economic Club jeudi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les commentaires de Mme Barra interviennent à un moment où les entreprises impliquées dans la technologie de la conduite autonome font pression pour mettre au point de nouvelles voitures dotées de nombreuses fonctionnalités et censées être plus sûres que les voitures conduites par l'homme.

Toutefois, ces entreprises ont dû faire face à un examen approfondi de la réglementation après des accidents impliquant des véhicules autonomes.

CITATIONS CLÉS

À propos de l'IA : "Si vous pensez aux véhicules autonomes, c'est le summum de l'intelligence artificielle, couplée à l'apprentissage automatique. Cela conduit vraiment à un monde où nous serons plus en sécurité parce que 90 % des accidents qui se produisent sur les routes aujourd'hui... ont été causés par l'erreur humaine. Si nous disposons d'une technologie qui ne conduit pas en état d'ébriété ou de somnolence, qui connaît et respecte le code de la route, nous aurons des routes plus sûres pour tout le monde".

Sur la Chine : "Nous devons être compétitifs et gagner en nous appuyant sur des marques fortes", a déclaré Mme Barra. "Les gouvernements du monde entier cherchent à s'assurer que les règles du jeu sont les mêmes pour tous.

À propos des concurrents : "Il y a beaucoup de choses qui vous empêchent de dormir. L'époque est tellement dynamique. Vous devez constamment être un peu paranoïaque.

Sur la durée de son mandat de PDG : "C'est une question qui relève du conseil d'administration, pas de moi. Je m'amuse beaucoup et je veux m'assurer que notre transformation est sur la bonne voie. Je ne pense pas me diriger vers quelque chose d'autre dans l'immédiat."

À propos d'Elon Musk, et si ses actions ont nui à la marque Tesla : "J'ai du respect pour lui. Il s'agit d'une sorte de manuel de jeu différent pour les entrepreneurs ou les innovateurs, je dirais, de la part d'une entreprise qui existe depuis 100 ans. Chez General Motors, nous devons vraiment réfléchir et nous essayons d'aborder des questions qui sont cohérentes avec les valeurs de notre entreprise". (Reportage de Nathan Gomes et Nora Eckert ; Rédaction de Pooja Desai)