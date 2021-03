Pénuries de pièces: Honda suspend une large partie de sa production en Amérique

Washington (awp/afp) - Le constructeur automobile japonais Honda va suspendre la production dans ses cinq usines d'assemblage automobile en Amérique du Nord pendant une semaine, à cause de multiples problèmes d'approvisionnement en pièces détachées, a déclaré mardi un porte-parole du groupe.

"Toutes nos usines automobiles aux Etats-Unis et au Canada seront touchées, la plupart des usines suspendant temporairement leur production au cours de la semaine du 22 mars", a expliqué ce porte-parole à l'AFP.

Honda a précisé par la suite qu'il s'agissait de cinq usines, l'une dans l'Ontario (Canada), deux dans l'Ohio (est des Etats-Unis), une dans l'Indiana (est) et la dernière en Alabama (sud).

Le groupe n'a cependant pas livré d'estimation concernant l'impact sur ses volumes de production dans la région.

"Nous faisons face à un certain nombre de problèmes sur la chaîne d'approvisionnement liés à l'impact du Covid-19, à la congestion dans divers ports, à la pénurie de semi-conducteurs et aux intempéries hivernales au cours des dernières semaines", qui ont paralysé une partie du pays, notamment le Texas, a expliqué le porte-parole.

Les travailleurs des usines fermées auront cependant la possibilité de continuer à travailler, aucun licenciement temporaire n'est envisagé, a-t-il assuré.

"Comme il s'agit d'une situation mouvante qui nécessite de la flexibilité, le calendrier et la durée des ajustements de production pourraient changer", a-t-il encore averti.

A la suite de ces annonces à la Bourse de Tokyo le titre Honda perdait 1,25% à 3.295 yens à mi-séance, sur un indice vedette Nikkei proche de l'équilibre (+0,08%).

Le secteur automobile est particulièrement pénalisé par la pénurie mondiale de semi-conducteurs depuis le début de l'année.

Le constructeur américain General Motors a lui aussi dû fermer temporairement des usines en Amérique du Nord et en Amérique latine pour cette raison.

Le président des Etats-Unis Joe Biden a promis de s'attaquer à ce problème, et de "rendre les chaînes d'approvisionnement plus sûres et plus fiables", en accroissant par exemple la production de certains éléments aux Etats-Unis.

afp/lk