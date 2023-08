San Francisco est peut-être la capitale symbolique de l'industrie technologique et la plaque tournante des services de nouvelle génération tels que l'intelligence artificielle, mais lorsqu'il s'agit de voitures autonomes, les autorités de la ville sont claires : pas si vite.

La question se posera dans le courant de la semaine, lorsqu'une agence de l'État décidera d'autoriser ou non les fournisseurs de voitures robotisées Alphabet Inc. Waymo et General Motors Cruise à étendre leurs services payants et sans chauffeur à l'ensemble de San Francisco, de jour comme de nuit.

Le vote, déjà reporté à deux reprises, constituera un premier test sur la manière de réglementer cette industrie naissante, dans un contexte où les défenseurs de la sécurité se rebiffent et où les technologues se montrent de plus en plus pressés.

Pour les trajets payants, Cruise est limité au tiers nord-ouest de la ville, tandis que Waymo ne peut pas encore faire payer les trajets. Ni l'un ni l'autre n'est autorisé à avoir des passagers dans le quartier financier du centre-ville de San Francisco.

Les dirigeants des agences de transport, du service des incendies et du service de planification de la ville s'opposent à cette expansion rapide, insistant sur le fait que les véhicules sont une menace, qu'ils ralentissent la circulation, perturbent les services d'urgence et conduisent de manière erratique. Les entreprises affirment que les véhicules sans conducteur sont plus sûrs que les voitures conduites par des humains. Les deux parties affirment qu'elles disposent de données pour étayer leurs affirmations.

En juin, par exemple, l'autorité de transport du comté de San Francisco a publié des données estimant que les véhicules Waymo et Cruise étaient impliqués dans des collisions avec des blessures signalées à un taux supérieur à la moyenne nationale pour les véhicules conduits par des humains. Les régulateurs de l'État contestent cette affirmation, affirmant que les données ne tiennent pas compte des incidents où les conducteurs humains étaient en faute.

Les véhicules d'essai futuristes de Cruise et Waymo sont monnaie courante dans certains quartiers de San Francisco. Ornés de capteurs tourbillonnants sur leurs toits et leurs pare-chocs, les véhicules attirent régulièrement des touristes bouche bée, éblouis par leurs sièges de conducteur vides et leurs volants tournants mains libres. Ils ont également attiré l'attention pour leurs habitudes de conduite parfois imprévisibles, notamment leur obéissance servile aux limitations de vitesse affichées, leurs itinéraires détournés et leur tendance à s'arrêter complètement lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles inattendus.

Cruise et Waymo ont déclaré avoir parcouru respectivement 3 millions et 1 million de kilomètres, sans blessures ou décès mettant la vie en danger. Un véhicule de Waymo a heurté et tué un chien en mai.

Le vote du 10 août de la California Public Utilities Commission, qui réglemente les véhicules autonomes, divise la ville entre, d'une part, les technologues, les lobbyistes et les citoyens qui espèrent que cette industrie naissante pourrait être une aubaine pour San Francisco et, d'autre part, les agences, les défenseurs de la sécurité et les habitants qui craignent que la ville ne serve de laboratoire d'essai pour une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves.

Le vote intervient à un moment critique pour San Francisco, qui doit faire face à des milliers de pertes d'emplois dans le secteur technologique, à des entreprises qui quittent la ville et à des politiques de travail à domicile datant de l'ère COVID, qui ont contribué à vider le centre-ville de sa substance.

LITMUS TEST

L'exploitation de robotaxis à SF est devenue un test décisif pour la viabilité de l'entreprise, a déclaré le PDG de Cruise, Kyle Vogt, sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter. Si cela peut fonctionner ici, il n'y a guère de doute que cela peut fonctionner à peu près partout.

Cruise et Waymo se sont étendus ces derniers mois à d'autres villes telles que Dallas, Miami et Las Vegas et auront besoin de plus de tests contre des variables telles que le temps hivernal, la pluie battante et la chaleur torride, aucune de celles que San Francisco peut offrir.

Ces entreprises et d'autres, dont Ford et Tesla, ont investi des milliards de dollars dans le développement de véhicules à conduite autonome, mais n'ont pas encore réussi à tenir les nobles promesses d'usurpation des modes de transport traditionnels, et cherchent désespérément à trouver un modèle commercial sûr et viable.

La sécurité est la principale préoccupation des agences de San Francisco, qui n'ont pratiquement aucune autorité pour réglementer les véhicules autonomes et qui pointent du doigt les embouteillages et les rencontres avec les services d'urgence qui font les choux gras des médias sociaux.

Les véhicules ont été observés s'arrêtant au milieu des intersections après que les feux de circulation soient passés au rouge, ne se rangeant pas complètement sur le trottoir pour laisser sortir les passagers, bloquant les pistes cyclables et changeant soudainement de voie ou ne cédant pas le passage à d'autres, parmi d'autres accrocs.

Alors que San Francisco espère que la conduite automatisée sera un jour plus sûre que la conduite humaine, au minimum, sur la base des registres de collisions accessibles au public, dans l'environnement de conduite complexe des rues de San Francisco, nous devons conclure que la technologie est encore en cours de développement et n'a pas atteint cet objectif, ont écrit deux agences de transport locales et la commission d'urbanisme de la ville dans une lettre commune adressée en mai à la CPUC.

LA SÉCURITÉ D'ABORD

Waymo et Cruise ont tous deux déclaré qu'ils s'en tenaient à leurs résultats en matière de sécurité et soulignaient l'absence d'accidents graves sur des millions de kilomètres parcourus collectivement dans la ville. "Les humains sont de terribles conducteurs", a affirmé Cruise dans des publicités pleine page publiées dans une poignée de journaux locaux et nationaux le mois dernier.

Julia Ilina, porte-parole de Waymo, a déclaré que l'entreprise espérait une résolution rapide des délibérations de la CPUC et a noté que les véhicules réduisaient les blessures et les décès dus à la circulation dans les endroits où nous opérons.

Les résidents sont également divisés. Mike Smith aimerait voir moins de véhicules dans les rues de la ville. Ils sont partout dans mon quartier - ils sont partout et s'arrêtent au hasard sur la route, ce qui a causé des problèmes avec les services d'urgence, a-t-il déclaré dans une interview.

Dans des vidéos virales, des militants ont pris l'habitude de placer des cônes de signalisation orange sur le capot des véhicules, ce qui brouille leurs capteurs et les oblige à s'arrêter jusqu'à ce qu'un humain enlève le cône.

Ramón Iglesias, un autre habitant de San Francisco, a déclaré que, bien qu'il ait vu les vidéos et certains comportements erratiques des voitures, il soutient l'expansion et craint que tout nouvel obstacle ne fasse fuir les entreprises technologiques.

Nous avons un segment luddite très fort ici à San Francisco et vous voyez des endroits comme Las Vegas et Miami faire des pieds et des mains pour adopter la technologie, a déclaré Iglesias, un scientifique spécialisé dans les données. Nous devrions faire de même.

Le maire de San Francisco, London Breed, a qualifié sa ville de capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Dans une déclaration concernant les véhicules autonomes, un porte-parole de la ville a indiqué que Mme Breed soutenait généralement l'utilisation de cette technologie, mais qu'elle restait déterminée à assurer la sécurité du public."

Cruise, quant à lui, ne reste pas inactif pendant que la CPUC délibère. Vendredi, elle a annoncé qu'elle s'étendait à Los Angeles, où certains responsables locaux ont également soulevé des questions de sécurité. (Reportage de Greg Bensinger ; rédaction de Peter Henderson et Diane Craft)