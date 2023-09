par Nathan Layne et Kanishka Singh

28 septembre (Reuters) - L'ancien président américain a estimé mercredi lors d'un déplacement dans l'Etat du Michigan qu'un accord entre les constructeurs automobiles et les salariés en grève avait peu d'importance, la transition vers les véhicules électriques annonçant leur obsolescence.

"Ce que vous obtenez ne fait pas la moindre différence parce que, dans deux ans, vous serez tous au chômage", a déclaré Donald Trump à des ouvriers rassemblés chez un fournisseur automobile non syndiqué dans les environs de Detroit, dans l'Etat du Michigan.

Donald Trump, qui a décidé de ne pas participer mercredi au deuxième débat de la primaire républicaine, a critiqué Joe Biden, qui encourage la production de véhicules électriques par des mesures incitatives.

Les salariés des trois constructeurs automobiles historiques, General Motors, Ford et Stellantis , ont entamé le 15 septembre une grève à l'appel de l'United Auto Workers, qui demande une augmentation des salaires et une plus grande sécurité de l'emploi alors que le secteur effectue sa transition vers les véhicules électriques.

Joe Biden s'est rendu mardi sur un piquet de grève afin de manifester son soutien aux grévistes de l'UAW.

Alors que Donald Trump s'exprimait dans le Michigan, l'équipe de campagne de Joe Biden a qualifié l'ancien président de "charlatan milliardaire" ne se souciant pas des ouvriers.

Le gouverneur de l'Etat de Floride, Ron DeSantis, a dit lors du débat de la primaire républicaine que Donald Trump était "aux abonnés absents".

Donald Trump fait figure de grand favori dans la course à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre 2024, bénéficiant d'une avance de 37 points de pourcentage sur Ron DeSantis, son plus proche rival, selon un récent sondage. (Reportage Nathan Layne, Kanishka Singh, Jason Lange et Joe White; version française Camille Raynaud)