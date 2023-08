En dépit de l'opposition farouche des autorités de San Francisco et de nombreux habitants, une agence de l'État de Californie s'apprête à voter jeudi sur une proposition visant à permettre à la ville de se doter de taxis autonomes à toute heure du jour et de la nuit.

L'approbation accorderait à Cruise de General Motors et à Waymo d'Alphabet Inc le droit d'étendre les tests de leurs véhicules autonomes en tant que taxis payants à travers la ville, ce qui les mettrait en concurrence directe avec les fournisseurs de services de covoiturage Uber et Lyft.

La California Public Utilities Commission (CPUC), qui a compétence à l'échelle de l'État sur la réglementation des véhicules autonomes, a rédigé la proposition après que Waymo et Cruise ont demandé des permis qui permettraient d'élargir les essais des robotaxis.

Les entreprises, qui ont investi des milliards dans le développement de ces véhicules, sans en tirer grand-chose, considèrent ce vote comme une étape cruciale vers une réglementation plus large, alors qu'elles envisagent de s'implanter dans de nouvelles villes et de nouveaux États.

Mais le vote lors de la réunion qui commence à 11 heures PDT (1800 GMT) se déroule dans un contexte d'opposition vigoureuse de la part des agences de transport et de sécurité de San Francisco.

Ils affirment que la conduite parfois imprévisible des voitures-robots a gêné les pompiers, provoqué des embouteillages et violé d'autres règles du code de la route, et que les entreprises ne divulguent pas entièrement les données montrant les problèmes. Ils ont demandé un ralentissement du déploiement.

Cruise et Waymo, en revanche, ont affirmé que leurs robotsaxis sont plus sûrs que les conducteurs humains distraits, qu'ils n'ont pas causé de décès ou de blessures mortelles sur des millions de kilomètres parcourus collectivement et que les tests en conditions réelles sont essentiels pour perfectionner la technologie.

Cruise a déclaré lors d'une récente audition publique qu'il avait environ 300 véhicules en service la nuit et 100 le jour, tandis que Waymo a déclaré qu'il en avait environ 250. Les deux devraient augmenter ce nombre si la CPUC approuve la proposition.

La mesure a divisé San Francisco entre les habitants qui n'apprécient pas que leur ville soit utilisée comme laboratoire d'essai pour ce qu'ils considèrent comme une technologie non éprouvée et ceux qui estiment que la capitale symbolique de la technologie devrait être le chef de file dans le développement de ce qui pourrait conduire à une réduction des accidents de la circulation et des blessures.

La CPUC a reporté le vote à deux reprises, en partie à cause de l'opposition croissante.

Mardi, le CPUC a entendu le témoignage de l'agence municipale des transports de San Francisco, qui a enregistré près de 600 incidents impliquant des véhicules autonomes depuis le printemps 2022 et qui estime qu'il s'agit d'une "fraction" du total en raison de ce qu'ils disent être des exigences laxistes en matière de rapports.

Équipés de capteurs rotatifs, les véhicules Waymo et Cruise constituent un spectacle saisissant à San Francisco, en particulier pour les visiteurs qui ne sont pas habitués aux voitures sans conducteur humain au volant. Appelés par une application, comme pour les trajets de covoiturage, les véhicules sont autorisés à prendre des passagers gratuitement dans une grande partie de la ville, avec certaines restrictions, et ne peuvent se recharger que la nuit. (Reportage de Greg Bensinger ; Rédaction de Jamie Freed)