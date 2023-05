Generalfinance clôture le premier trimestre avec un bénéfice

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Generalfinance a approuvé mardi son rapport intermédiaire pour le premier trimestre 2023, qui affiche un bénéfice net de 2,9 millions d'euros, en hausse de 8% par rapport au premier trimestre 2022.

Les revenus nets d'intérêts s'élèvent à 1,7 million d'euros, "en baisse de 3% sur un an, en raison de la tendance à la hausse des taux Euribor, qui a impacté négativement le coût du financement, compensée par l'augmentation des volumes et la renégociation des contrats d'affacturage au second semestre de l'année dernière".

Les commissions nettes se sont élevées à 6,0 millions d'EUR, en hausse de 17 % par rapport aux 5,2 millions d'EUR enregistrés au cours des trois premiers mois de 2022.

L'évolution des commissions nettes a été affectée par l'évolution particulièrement positive du chiffre d'affaires, en hausse de 17 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente, et par la réduction modérée des taux de commission, reflétant l'excellente performance commerciale et opérationnelle de l'entreprise.

Le produit net bancaire s'élève à 7,8 millions d'euros, en hausse de 12 %, tandis que les charges d'exploitation, de l'ordre de 3,2 millions d'euros, sont en hausse de 15 %.

Generalfinance a clôturé la séance de mardi en restant stable à 8,00 euros par action.

